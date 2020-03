Dépistage de la COVID-19: l'Î.-P.-É. veut augmenter la cadence

Alors que les autres provinces de l'Atlantique sont maintenant capables d'analyser leurs propres tests, la province insulaire continue d'envoyer tous ses échantillons au laboratoire national de microbiologie, à Winnipeg.

Mercredi, l'Île-du-Prince-Édouard a confirmé deux nouveaux cas de la COVID-19, portant le total à cinq. Plus de 500 tests avaient été effectués dans la province. Toutefois, un peu plus de 200 tests n'avaient pas encore été analysés.

On est content que le laboratoire à Winnipeg analyse nos tests. On sait qu'ils sont très occupés. Mais on n'a pas beaucoup d'options, à part ça. Les autres provinces ont elles-mêmes beaucoup de tests [à analyser].

Dre Heather Morrison, médecin-hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard