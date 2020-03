Des syndicats demandent aux enseignants de ne pas envoyer de travaux aux élèves

C'est le cas de l'Association des enseignants franco-ontariens (AEFO), qui a donné cette consigne lundi dans un bulletin interne sur les négociations contractuelles en cours avec la province.

L'enseignante d'anglais de Nardin Misho, une élève de 12e année, a ensuite retiré le matériel scolaire qu'elle avait mis en ligne.

Je suis inquiète. Si elle ne peut pas donner les travaux dont on a besoin, qu'est-ce qu'il va arriver? On a besoin d'un certain nombre de cours en 12e année pour aller à l'université.

Nardin Misho, élève