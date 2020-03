COVID-19 : une chasse aux œufs de Pâques pour égayer les balades des enfants

L'initiative, qui vise à égayer le quotidien des enfants pendant la pandémie, a pris naissance lundi sur les réseaux sociaux.

Tout le monde décore ses fenêtres, sa cour, certains construisent des sculptures de neige, d’autres ont même fait des sculptures en bois , raconte la mère de deux enfants.

Le groupe Timmins Easter Egg Hunt sur Facebook compte déjà des milliers d’adeptes.

Petits et grands y publient leurs œuvres dans le groupe et indiquent leur domicile sur une carte.

Pour ajouter un volet éducatif à cette chasse virtuelle, Josée Robertson a créé cette liste pour que ses enfants notent leurs observations. Photo : Famille RObertso

La responsable du groupe Facebook Chelsea Beharriell explique que le tracé comprend déjà 200 rues dans la ville.

Je détestais aller sur Facebook avant en raison de tout le négativisme. Maintenant, j’y vais pour voir toute cette créativité , raconte Denise Lanthier-Décarie sur le réseau social.

Josée Robertson, une résidente de Timmins rencontrée virtuellement par Radio-Canada, abonde dans le même sens.

On apprend à découvrir des artistes qu’on ne connaissait pas avant , dit-elle.

À Timmins, les bancs de neige cachent encore les fenêtres de certaines maisons. La famille Plourde a opté pour décorer sa porte de garage avec un lapin géant. Photo : Famille Plourde

Âgée de 6 ans, Addison Comeau ne comprend pas tout à fait ce qui se passe dans le monde.

Elle a de la difficulté à comprendre l’isolement , raconte sa mère Mélanie. Cette chasse lui donne une façon de se changer les idées. Faire une marche en famille en allant voir tous les beaux décors .

Pour Addison, c’est comme la magie du lapin de Pâques. Mélanie Comeau, mère de famille

Avec sa robe aux motifs de lapins, la petite Addison pose devant le vitrail de Pâques qu’elle a bricolé. Photo : Radio-Canada / Mélanie Comeau

Comme la Ville de Timmins est très étendue, plusieurs familles choisissent de circuler en voiture pour admirer les décorations dans les divers quartiers.

La famille Plourde dit ainsi respecter la distanciation sociale.

Josée Robertson avoue qu’il n’est pas rare de voir plusieurs véhicules attendre devant une sculpture.