Le Nouveau-Brunswick resserre sa frontière avec le Québec et les provinces voisines

Tous les voyages non-essentiels entre le Nouveau-Brunswick et le Québec sont maintenant interdits, ce qui inclut le magasinage et la visite de proches.

Des points de contrôles sont déjà en place à la sortie du pont interprovincial J.C. Van Horne, qui relie Pointe-à-la-Croix en Gaspésie à Campbellton, ainsi qu'entre Dégelis et Edmundston au Bas-Saint-Laurent.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick indique que les policiers auront l’autorité de refuser l’entrée aux voyageurs.

Les personnes qui arriveront aux postes frontaliers du Nouveau-Brunswick devront montrer aux policiers une pièce d’identité.

Le numéro de téléphone, leur numéro de plaque d'immatriculation, la raison de leur entrée au Nouveau-Brunswick et leur destination finale seront des informations demandées par les policiers et documentées par les autorités, à des fins de suivi , affirme la province.

Les travailleurs du système de la santé pourront continuer de traverser de part et d'autres de la frontière, rassure le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, de même que tous ceux travaillant dans les services essentiels.

Les résidents du secteur ouest de la MRC d'Avignon pourront se rendre à Campbellton pour recevoir des soins de santé, ce qui rassure le maire de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold.

On avait des questionnements par rapport aux services essentiels et ça a été répondu, donc nos travailleurs vont pouvoir se rendre travailler, même choses pour les personnes de Campbellton qui ont des commerces ou qui travaillent à Pointe-à-la-Croix.

Les véhicules commerciaux qui transportent des marchandises nécessaires à la chaîne d'approvisionnement pourront aussi continuer de circuler.

Par ailleurs, tous les Néo-Brunswickois, qui rentrent dans la province, doivent maintenant s'isoler de façon obligatoire pour 14 jours, même s'ils n'arrivent pas de l'étranger.

Des impacts pour l'économie du Témiscouata

Puisque tous voyages non essentiels ne sont plus permis, il y aura des impacts sur les habitudes des consommateurs qui ont l'habitude de traverser la frontière pour magasiner.

C'est le cas pour les résident de Dégelis et d'Edmundston.

Je vais vous donner un exemple, le Walmart, on ne va pas à Rivière-du-Loup, on va à Edmundston, mais c'est certain qu'à Dégelis, on a certains commerces qui vont prendre la relève.

Normand Morin, maire de Dégelis