Deux nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent

Deux nouvelles personnes sont atteintes de la COVID-19 dans la région. Elles s'ajoutent aux quatre cas déjà au Bas-Saint-Laurent, pour un total de six personnes infectées dans la région.

Le directeur de la Santé publique pour la région, le Dr Sylvain Leduc, a indiqué que ces deux nouveaux cas n'ont pas de lien avec les précédents, tous associés à un employé de Premier Tech, à Rivière-du-Loup, qui avait été en contact avec quelqu'un qui revenait de l'étranger.

Le docteur Leduc n'a toutefois pas voulu indiquer dans quelles municipalités les nouveaux cas ont été enregistrés, mais il a précisé que la majorité de ces personnes allaient bien.

Il a refusé de confirmer ou d’infirmer la rumeur selon laquelle une personne serait morte de la COVID-19 dans la région. C’est à la Santé publique de décider si elle donne l’information ou non , a-t-il expliqué. C'est entre autres pour préserver la confidentialité pour les familles.

Finalement, le ministère de la Santé a confirmé en toute fin d’après-midi qu’il y avait bel et bien eu un décès lié à la COVID-19 dans la région, sans toutefois donner de détails.

Le Dr Leduc a aussi rappelé que chaque fois qu’un cas est confirmé, une enquête épidémiologique est lancée pour retrouver de façon rigoureuse toutes les personnes qui auraient pu être en étroit contact avec la personne atteinte.

Il est également revenu sur l’importance de respecter les consignes d’isolement, surtout pour les personnes revenant de voyage.

Si les gens veulent des services de santé à la hauteur de leurs attentes, ils doivent suivre les consignes pour éviter un engorgement de nos hôpitaux , a insisté le médecin.

Le réseau de la santé est prêt, mais la meilleure façon de moins ressentir la problématique dans nos hôpitaux, c’est d’avoir le moins possible de cas. Dr Sylvain Leduc, directeur à la Direction de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent

Force est de constater que le retour de certains voyageurs a causé problème , a ajouté le directeur.

Le respect du 14 jours d’isolement est essentiel, particulièrement pour ceux qui reviennent des États-Unis. Dr Sylvain Leduc, directeur à la Direction de la Santé publique du Bas-Saint-Laurent

Il déplore que des gens ne respectent pas la distanciation de deux mètres. On voit des gens qui se regroupent sur les trottoirs. On peut marcher côte-à-côte seulement si on est en compagnie de membres de notre famille qui habitent avec nous.

Le Dr Leduc a aussi tenu à rassurer la population en disant que les mesures de protection pour le personnel soignant avaient été rehaussées, que les préoccupations des infirmières sont entendues et que les gestionnaires vont faire leur possible pour s'adapter et améliorer la communication.

Ailleurs dans l'Est-du-Québec, un deuxième test positif s'ajoute au bilan de la Côte-Nord.

En Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine, le total reste le même qu'hier, avec sept cas confirmés.