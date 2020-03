COVID-19 : un nouveau cas en Outaouais, 13 en tout

Il y a désormais 13 personnes atteintes de la COVID-19 en Outaouais. Un nouveau cas a été signalé depuis mardi.

Le tout premier cas dans la région a été confirmé il y a une semaine exactement.

Le premier ministre François Legault a également profité du point de presse pour interpeller les touristes qui reviennent des États-Unis.

Vous devez vous isoler pour deux semaines , a-t-il répété. Vous êtes à risque, vous restez à la maison.

Pour l’ensemble de la province de Québec, 326 nouveaux cas ont été détectés, portant le total à 1339 cas. Deux personnes sont également décédées depuis mardi.

Rassurer les employés du réseau

Des rumeurs concernant de possibles pénuries de matériels se sont propagées dans le réseau de la santé depuis les derniers jours.

M. Legault a été clair à ce sujet. On a tout l’équipement de protection nécessaire , a-t-il assuré, soulignant au passage l’importance de protéger ces employés.

On va la gagner ensemble cette bataille, cette guerre, j'ai besoin de vous, je compte sur vous. François Legault, premier ministre du Québec

Le premier ministre a expliqué que le problème devait plutôt être attribué à la distribution et qu’ils cherchaient une solution.

« En mode solution » pour l'itinérance

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais et la Ville de Gatineau ont annoncé l'ajout d'un refuge supplémentaire pour les sans-abri qui sera installé, temporairement, au Centre communautaire Père-Arthur-Guertin

Selon Renée Amyot, conseillère de Limbour et présidente de la commission Gatineau, Ville en santé, cette mesure a été mise en place puisqu’il était impossible d’appliquer les mesures de distanciation sociale au Gîte Ami.

Il s’agit d’une zone froide ouverte 24/7 qui accueillera jusqu’à 45 personnes en situation d’itinérance. La soupe populaire va faire les repas et les livrer au centre Père-Arthur-Guertin , a complété Mme Amyot.

Des lits ont dû être fermés au Gîte Ami pour respecter la règle du deux mètres entre chaque individu, a mentionné Annie Castonguay, la directrice adjointe à BRAS Outaouais.

On n'a pas plus de place au bout de la ligne , a-t-elle fait valoir. C’est l'équivalent, mais avec une meilleure distanciation sociale pour toute le monde.

On avait des gens qui étaient vraiment nerveux de l’avoir. Annie Castonguay, la directrice adjointe à BRAS Outaouais

Le personnel [communautaire] est déjà fatigué , a indiqué Mme Castonguay. Elle fait référence aux incendies qui ont touché le Gîte ami depuis le début de l’année. On retrousse nos manches et on se dit qu’on va passer au travers.