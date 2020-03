Pas de nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

Il s’agit d’une pause après l’annonce de trois aux Îles-de-la-Madeleine et de quatre en Gaspésie, au cours des derniers jours.

Le directeur de la Direction de la Santé publique, Yv Bonnier-Viger estime que c'est en raison du respect par la population de la région des mesures de confinement imposées par le gouvernement.

Si on continue de respecter toutes les consignes, il se pourrait très bien qu’on soit une région un peu épargnée par une montée abrupte. [...] Plus les mesures vont être prises, même s’il y a de nouveaux cas qui apparaissent, [plus] on va garder notre capacité de soigner notre monde.

Dr Yv Bonnier-Viger, directeur de la Santé publique Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine