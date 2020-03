Huit cas confirmés de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Parmi les nouveaux cas confirmés, on retrouve une première personne qui n'a pas voyagé à l'étranger. Le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux (CIUSSS) a précisé dans un communiqué qu'il s'agit d’une personne ayant été en contact avec un cas positif. Les autres cas sont tous des adultes ayant voyagé à l'étranger.

Il n'a toutefois pas été possible de savoir où la transmission de la maladie s'est faite. Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux refuse de donner plus de détails sur les cas pour des raisons de confidentialité.

L'agente d'information du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Amélie Gourde, s'est limitée à dire que la transmission de la maladie s'était faite au Canada, en refusant de dire qu'il s'agissait du premier cas de transmission faite au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un cas de 1re génération est une personne qui a contracté le virus en voyage dans une zone endémique. Celui qui a attrapé le virus par contact étroit avec une personne diagnostiquée est un cas de 2e génération , précise-t-elle.

Toutes ces personnes sont actuellement en isolement. Les enquêtes épidémiologiques sont en cours afin de contacter tous les gens les plus susceptibles d’avoir été en contact avec les personnes infectées à la COVID-19.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux calcule toujours que le risque demeure faible.

108 résultats en 24 heures

En date du 25 mars, 936 tests de dépistage ont été faits dans la région depuis le 9 mars. 501 tests se sont révélés négatifs et les résultats sont attendus pour 427 analyses. C'est donc dire que dans les 24 dernières heures au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 67 tests ont été réalisés et 108 résultats ont été obtenus.

Mardi, trois cas s'étaient aussi ajoutés, dont le premier au Lac-Saint-Jean.

Au Québec, lebilan s'établit maintenant à 1339 cas, soit une hausse de 326 cas en 24 heures.

Il y a désormais six décès dans la province, mais aucun au Saguenay-Lac-Saint-Jean.