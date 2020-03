Pas de pénurie alimentaire en vue, assure un producteur

Thomas Soucy demeure optimiste quant à l’approvisionnement des commerces de nourritures et l’offre agroalimentaire.

On n'aura pas de distorsion dans la chaîne alimentaire. Nous, on va continuer nos opérations. Thomas Soucy, le président-directeur général du Groupe Westco

Comme le service agroalimentaire est essentiel, les employés de cette entreprise de production avicole ne sont pas, à l'heure actuelle, en arrêt de travail. Le plus grand défi, c'est les attentes des gens et le stress de nos employés , admet-il.

Plusieurs mesures pour la sécurité des employés sont en train d’être établies, mais les travailleurs demeurent inquiets vis-à-vis de cette crise. Il faut les rassurer [...] et les protéger autant qu'on peut , dit M. Soucy, qui ne souhaite pas voir ses effectifs réduits. L'entreprise québécoise Olymel, coactionnaire du Groupe Westco, a fait appel récemment à deux médecins spécialisés pour offrir de l’aide aux employés.

Et si le nombre d’employés diminue?

Si le nombre d’employés chute dans les prochaines semaines à cause de la crise du COVID-19, il est possible que la variété des produits en magasins diminue, mais il n’y aura pas conséquence sur la quantité.

Thomas Soucy, le président-directeur général Groupe Westco (Archive.) Photo : ICI Radio-Canada/Bernard LeBel

Les attentes des consommateurs sont grandes. On va continuer à abattre et à faire du poulet frais, mais peut-être moins de coupes, par exemple dans les magasins peut-être plus de poulets entiers qui prennent moins de travail explique-t-il. Cette mesure demeure tout de même hypothétique pour le moment. Il confirme aussi que l’offre d’oeufs sera toujours disponible.

Un défi supplémentaire

L’incertitude des impositions possibles de mesures gouvernementales dans les prochaines semaines jette tout de même une ombre au tableau. Ça crée quand même un stress de garder toute l'opération, chaque secteur de l'opération en fonction , constate M. Soucy.

L’homme à la tête de Groupe Westco évoque l’exemple du domaine de la construction. Si, de prime abord, ce service ne semble pas lié à l'industrie du poulet, l'entreprise a pourtant constamment des chantiers en cours. On avait annoncé l'année passée qu'on faisait d'autres poulaillers et se lancer dans le bio. Il est en construction présentement, c'est une chaîne qui roule, on ne peut pas arrêter la chaîne explique Thomas Soucy.

Récemment de retour d'un voyage à l’international, M. Soucy en était à son huitième jour d’auto-isolation à la maison, vendredi dernier, lors de son entrevue avec Radio-Canada.

Avec les informations de Marie-Hélène Lange