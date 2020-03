La famille atteinte de la COVID-19 aux Îles dit avoir agi de façon exemplaire

Mme Landry, qui est dentiste, a accordé une entrevue à la radio communautaire locale CFIM.

Elle dit comprendre la peur des insulaires depuis l'annonce de ces premiers cas mardi après-midi.

Mais ce n'est pas le temps de paniquer , précise-t-elle.

La petite famille est revenue aux Îles-de-la-Madeleine par avion le mardi 17 mars après un voyage en République dominicaine.

Ce n'est que samedi que les membres de la famille ont ressenti les premiers symptômes.

Toutefois, Mme Landry tient à rassurer les Madelinots. La famille a pris toutes les précautions nécessaires et s'est mise en isolement volontaire dès son arrivée aux Îles.

On est sortis de l'avion. Moi et mes enfants, on est allés attendre dans la voiture, mon conjoint a attendu les valises. On a pris la voiture et on est rentrés à la maison. Et on n'est pas sortis, on n'a pas été en contact avec personne.

Valérie Landry, en entrevue à CFIM