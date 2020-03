Bleu Jeans Bleu invite les personnes confinées à participer à son prochain vidéoclip

« Filme ton meilleur move de danse [et] montre-nous ce que tu sais faire! », peut-on lire dans une vidéo publiée par le groupe qui a popularisé la chanson Coton ouaté.

Ainsi, que vous soyez en couple, que vous soyez jeune ou moins jeune, en solo ou en (petite) famille, le groupe souhaite que toutes les personnes qui sont en mesure de le faire et qui ont envie de se prêter au jeu n’hésitent pas à embarquer dans un projet culturel dans ce contexte exceptionnel.

Joint au téléphone par la chroniqueuse culturelle à Tout un matin, Eugénie Lépine-Blondeau, le chanteur principal de la formation, Mathieu Lafontaine (alias Claude Cobra) a expliqué que le projet de lancer un nouveau vidéoclip était déjà dans les cartons, mais que la consigne plutôt ludique du Dr Arruda a donné une motivation supplémentaire au groupe.

Hier après-midi, on commençait à se dire qu’il serait peut-être temps de sortir un autre simple avant l’été, et en parlant de ça, je me suis dit : "Attends, tout le monde est confiné à la maison. Pourquoi on ne leur demande pas de participer? Ça leur ferait quelque chose à faire!" , a expliqué l’artiste.

Il ajoute que l’idée fait également écho aux nombreuses vidéos que le quatuor a reçues dans la dernière année montrant des gens et de familles qui dansaient sur son succès Coton ouaté.

Pour participer à l’élaboration du clip du King de la danse en ligne, Mathieu Lafontaine invite les gens à se dégourdir et surtout, à ne pas avoir peur du ridicule.

Ça peut être un bon pas de danse, mais ça peut aussi être un moins bon pas de danse! Ça peut être drôle, s’il y en a qui ne sont pas super à l’aise pour danser. Notre but, c’est que pendant que les gens le font, ça amène un peu de bonne humeur dans la maison , a-t-il souligné en entrevue.

Je sais qu’il y a des gens qui, dans leur petite poche d’en arrière, ont des moves secrets. On les veut, ces moves-là! Mathieu Lafontaine (alias Claude Cobra)

Les règles pour (potentiellement) apparaître dans le vidéoclip? Elles sont plutôt simples.

1) Filmez-vous en train de danser pendant maximum 5 secondes.

2) Votre vidéo doit être filmée à l’horizontale. Si vous captez le tout avec un téléphone intelligent, il doit être positionné à l’horizontale et non en position « debout ».

3) Envoyez votre vidéo en la téléversant sur le site web de Bleu Jeans Bleu, à partir de ce lien  (Nouvelle fenêtre) .

4) La vidéo doit être réalisée en suivant les consignes gouvernementales imposées dans le contexte de la pandémie de la COVID-19  (Nouvelle fenêtre) .

Avec les informations d'Eugénie Lépine-Blondeau