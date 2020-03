100 nouveaux cas de COVID-19 en Ontario mercredi et 5 morts de plus

L'Ontario confirme 5 morts supplémentaires et 100 nouveaux cas positifs à la COVID-19 sur son territoire. Dans un point de presse, le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, s'est dit optimiste et croit qu'il est possible d'aplatir la courbe en Ontario en continuant de respecter les mesures d'isolement et de distanciation sociale.