L'ONU s'enquiert de l'école québécoise « à trois vitesses »

Ça nous force à regarder la vérité en face , a déclaré en entrevue mardi le coordonnateur du mouvement L'École ensemble, Stéphane Vigneault.

C'est un sujet qui est dans notre angle mort collectif. On aime beaucoup mieux regarder ailleurs. Là, de toute évidence, on n'aura plus le choix de le regarder en face.

Stéphane Vigneault, coordonnateur du mouvement L'École ensemble