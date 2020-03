Îles-de-la-Madeleine : pas de mesures spéciales comme à l’Île-du-Prince-Édouard

Depuis samedi soir, la province de l'Île-du-Prince-Édouard contrôle tous les accès, soit au pont de la Confédération, à l'aéroport de Charlottetown et au quai du traversier des Îles-de-la-Madeleine.

Charlottetown exige de tous ses citoyens qui reviennent à la maison un isolement obligatoire de 14 jours, même s'ils ne sont pas sortis du Canada.

Par ailleurs, les Madelinots qui arrivent du continent et qui doivent se rendre au quai de Souris pour prendre le traversier jusque dans l’archipel n’ont pas le droit de s’arrêter pour mettre de l’essence par exemple.

Les contrevenants s'exposent à une amende de 1000 dollars pour une première offense.

Le député péquiste des Îles, Joël Arseneau, estime qu’il est encore trop tôt pour implanter une telle mesure dans l’archipel.

Au moment où on se parle, le transport aérien est à son plus bas. Le transport maritime, toute l'information est donnée. Est-ce qu'il faudra aller plus loin dans les prochains jours? Moi, j'ai des doutes là-dessus, mais je fais confiance à la Santé publique pour prendre des mesures adéquates.

Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine