Mises à pied à Résolu : l’Ontario est épargné pour le moment

Environ 700 travailleurs ont été mis à pied pour une durée indéterminée dans la province voisine.

En Ontario, c’est différent , dit Karl Blackburn, le porte-parole des Produits forestiers Résolu.

Dans le contexte actuel, les services des pâtes et papiers sont capables de produire bien évidemment du papier tissu, mais également des filtres à air, des jaquettes et des masques , explique-t-il. La fibre forestière peut jouer un rôle important dans la fourniture médicale. C’est dans ce contexte que les gouvernements ont reconnu l’importance des pâtes et papiers.

Pourquoi l’Ontario est épargné

En Ontario, il n’y a pas d’arrêt de production de prévu , dit-il. L’usine de Thunder Bay qui fabrique de la pâte et toute la chaîne se rattachant à sa production est maintenue.

Selon M. Blackburn, Résolu a mis en œuvre des mesures spéciales pour minimiser la propagation du virus dans ses établissements. Photo : Radio-Canada/Lisa-Marie Fleurent

Selon M. Blackburn, Résolu a réduit ses activités au Québec pour répondre aux exigences du gouvernement de cette province, d’éliminer les risques de propagation du virus.

En Ontario, Résolu compte environ 900 travailleurs répartis à l’usine de pâte de Thunder Bay et dans les scieries d’Atikokan et de Thunder Bay.

Les installations d’Ignace et celle de Thorold, dans le Sud-Ouest de la province étaient déjà en arrêt de travail avant le début de la crise de la COVID-19.

Papier tissu

Sachez qu’il n’en manquera pas. Nous ne sommes pas les seules dans ce secteur d’activité. Il ne manquera pas de papier tissu. Karl Blackburn, Affaires publiques et relations gouvernementales, Produits forestiers Résolu

M. Blackburn dit ne pas être en mesure d’expliquer pourquoi les gens se ruent sur les produits comme le papier de toilette.

Est-ce des mouvements de masse, est-ce engendré par de la désinformation? Nous n’avons pas la réponse , dit-il.

Les installations de Résolu à Thunder Bay sont épargnées des mises à pied. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

Si les emplois sont épargnés pour le moment en Ontario, Résolu indique qu’elle ajustera sa capacité en fonction des conditions et de l’évolution de la situation.