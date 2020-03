Énergie NB accorde des répits aux abonnés en difficulté financière

La crise du coronavirus pousse des centaines de milliers de travailleurs au chômage. Le gouvernement fédéral a reçu quelque 929 000 demandes d'assurance-emploi la semaine dernière seulement.

Énergie NB dit comprendre que de nombreux abonnés craignent d’être incapables de payer leur facture d’électricité dans un tel contexte. La société de la Couronne a pris les mesures suivantes :

Elle renonce temporairement à couper le courant aux abonnés qui ne peuvent payer;

Elle reporte jusqu’à 90 jours la date de paiement des factures dans le cas des abonnés résidentiels et des petites entreprises;

Elle prolonge les arrangements de paiement déjà conclus avec des abonnés;

Elle renonce aux intérêts sur les sommes impayées et aux frais de retard de paiement émis après le 19 mars 2020.

La société d’énergie a aussi obtenu le feu vert de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick pour reporter sa demande d'augmentation des tarifs 2020-2021 et sa demande de déploiement des compteurs intelligents. La Commission précise dans sa décision que les procédures à ce sujet pourront reprendre lorsque l’état d’urgence sera levé.

Le Nouveau-Brunswick peut faire plus, selon un intervenant

Les répits annoncés par Énergie NB sont bien accueillis par le coordonnateur provincial du Front commun pour la justice sociale du Nouveau-Brunswick, Jean-Claude Basque.

On s’attendait justement que les organismes, surtout une société de la Couronne comme Énergie NB, prennent des mesures positives, et ce qui a été annoncé va certainement enlever beaucoup de stress à tout le monde, mais surtout certainement à ceux qui sont à bas salaire ou à revenus fixes , affirme Jean-Claude Basque.

Jean-Claude Basque, coordonnateur du Front commun pour la justice sociale, estime que les mesures annoncées par Énergie NB sont positives, mais il croit que le gouvernement peut en faire plus. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement provincial peut aussi faire certains gestes pour aider les plus démunis en cette période de crise, selon M. Basque.

Nous autres, on a toujours poussé, surtout le ministère du Développement social de donner un chèque supplémentaire aux gens qui sont sur l’aide au revenu parce qu’on sait qu’ils ont plus de difficultés d’habitude, mais encore plus en période de crise. C’est certainement une chose qu’un ministère pourrait faire , estime Jean-Claude Basque.

Le Front commun pour la justice sociale réclame aussi de l’aide supplémentaire pour les résidents des logements abordables. Les logements subventionnés, le gouvernement devrait ne pas demander le montant mensuel pendant la crise , ajoute Jean-Claude Basque.

Radio-Canada Acadie attend des commentaires de la part du ministère du Développement social.