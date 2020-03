Le SPVM recherche trois suspects pour un meurtre à LaSalle

Des signalements de témoins ont permis de dresser le portrait-robot de trois suspects aperçus alors qu’ils fuyaient les lieux , précise le SPVM.

Le meurtre a eu lieu dans un immeuble à logements près d’une école primaire et d’un parc.

Les policiers recherchent un homme d’environ 25 ans aux yeux bruns avec les cheveux noirs en dreadlocks. Il mesure environ 1,75 mètre (5 pieds et 9 pouces) et est de stature corpulente .

Le deuxième suspect est un homme d’environ 30 ans aux yeux bruns avec les cheveux blonds en dreadlocks. Il mesure environ 1,75 mètre (5 pieds et 9 pouces) et est de stature moyenne .

Le troisième suspect est un homme d’environ 35 ans aux yeux bruns et au teint basané. Il mesure environ 1,85 mètre (6 pieds et 1 pouce) et est de stature mince .

Toute personne pouvant fournir de l’information aux enquêteurs du SPVM peut communiquer avec le 911, se rendre à un poste de quartier ou contacter Info-Crime Montréal au 514-393-1133.