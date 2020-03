Fermeture des terrains de jeux à Edmonton

La Ville d’Edmonton a annoncé mardi la fermeture des terrains de jeux jusqu’à nouvel ordre, en raison de la pandémie de COVID-19. Des mesures encore plus strictes pourraient être prises si le nombre de cas continue de grimper dans la ville, ou si les résidents ne respectent pas les règles de distanciation sociale, a prévenu le directeur municipal par intérim de la Villle, Adam Laughlin.

Nous comprenons que les familles vont être déçues , a dit Adam Laughlin. Mais les équipements des aires de jeux ne sont ni nettoyés ni désinfectés, a-t-il expliqué, et ils posent donc un risque de transmission de la COVID-19.

Les pistes de luge seront également fermées, et les tables à pique-nique des parcs de la ville seront retirées. Les parcs à jets d’eau ne seront pas non plus ouverts à la date prévue, a ajouté M. Laughlin.

En revanche, les parcs entourant les aires de jeux, y compris les terrains de soccer, restent ouverts.

D’autres fermetures possibles

Les parcs et les chemins d’accès à River Valley restent eux aussi ouverts, mais pourraient être fermés si les habitants ne laissent pas au minimum deux mètres entre eux lorsqu’ils sont à l’extérieur.

Nous ne vous demandons pas de ne pas sortir, mais juste de le faire de manière sécuritaire , a souligné Adam Laughlin.

La Ville suit de près l’évolution des cas de COVID-19, et si l’on remarque une augmentation importante dans la région d’Edmonton, explique M. Laughlin, alors ce sera sans doute un indicateur qu’il faut tout fermer.

Pour l’instant, Edmonton a suspendu la ligne d'autobus 747, qui relie la station de transit Century Park à l’aéroport. Les trajets sont cependant assurés pour les employés de l’aéroport et ceux qui travaillent dans les alentours. Cette mesure est destinée à soutenir la recommandation lancée par la province à l’égard des gens qui rentrent de voyage et qui doivent s’isoler.

Les services de la Ville offerts en personne – à Edmonton Tower et à l'hôtel de ville, par exemple – sont également fermés. La plupart des services municipaux sont cependant accessibles par téléphone ou Internet, a rassuré Adam Laughlin.

D’après les informations de CBC