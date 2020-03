Des médecins de l’Abitibi-Témiscamingue demandent l’aide de la population

Des médecins de famille et des spécialistes de Rouyn-Noranda ont produit une courte vidéo dans laquelle ils demandent aux citoyens de rester chez eux afin de permettre aux professionnels de la santé de soigner les patients qui en ont le plus besoin.

La vidéo, d’une durée d'environ deux minutes, a été publiée le mardi 24 mars sur la page Facebook du Groupe de médecine familiale universitaire (GMF-U) de Rouyn-Noranda.

Les médecins rappellent au public les bonnes pratiques d'hygiène, comme le lavage des mains. Ils insistent sur le fait que le respect des mesures d'isolement est la meilleure façon de protéger les autres et de désengorger le réseau de la santé, ce qui permettra aux professionnels de la santé de mieux gérer la crise actuelle.