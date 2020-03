Réduction des services à la Ville de Gatineau

Cette décision n'entraînera pas de mises à pied pour l'instant. La rémunération des quelque 950 cols blancs sera maintenue jusqu'au 11 avril tel que décrété par le gouvernement Legault.

Bien que plusieurs employés administratifs peuvent faire du télétravail, ce n'est pas le cas pour tous les syndiqués, ce qui amène beaucoup d'anxiété chez les employés municipaux.

On est un peu dans le néant. On ne sait pas à quoi s'attendre, on est en discussions constantes avec l'employeur , raconte Patrick Langevin, un conseiller syndical au Syndicat canadien de la Fonction publique (SCFP) qui représente les 950 employés cols blancs de Gatineau.

Ce qu'on revendique au SCFPSyndicat canadien de la Fonction publique un peu partout, c'est que tous les employés des secteurs publics et parapublics demeurent sur le payroll, avec une pleine rémunération pour éviter que ça vienne aggraver la situation en général , poursuit M. Langevin.

Les 800 employés cols bleus de Gatineau sont également à l'abri de mises à pied pour l'instant. Les équipes des travaux publics ont toutefois été réduites de façon importante, alors que certains ateliers municipaux fonctionnent maintenant avec 15 à 20 % des effectifs réguliers.

Rappelons que les policiers et les pompiers sont les moins touchés par ces réductions d'effectifs étant donné qu'ils se retrouvent en tête de liste du personnel nécessaire aux services essentiels.

Voici la liste des services maintenus : - Les collectes des déchets et des matières résiduelles;

- La production d'eau potable;

- Le traitement des eaux usées;

- Les services de sécurité incendie;

- Les services policiers;

- Le centre d'appels urgents (911);

- Le centre d'appels non urgents (311);

- L'entretien des véhicules municipaux et des infrastructures municipales, dont les égouts et les aqueducs.

Opérations retardées ou suspendues

Par ailleurs, les opérations de colmatage des nids-de-poule seront ralenties en raison de la disponibilité limitée d'asphalte.

L'approvisionnement des fournisseurs est interrompu suite aux directives gouvernementales. Les opérations s'effectueront prioritairement sur les grandes artères qui nécessitent des interventions urgentes avec de l'asphalte froid , indique la Ville, par voie de communiqué.

En matière de déchets ménagers, les citoyens pourront exceptionnellement utiliser des sacs de plastique qui ne sont pas à l’effigie de la Ville. Cela s’explique par le fait que les fournisseurs de ces sacs cessent temporairement leurs opérations. Un maximum de cinq sacs sera accepté par collecte d'ordures ménagères en plus de leur bac gris , précise la Ville.

Pour avoir accès aux mises à jour, vous pouvez consulter gatineau.ca/covid19  (Nouvelle fenêtre) Toute personne ayant des questions sur les services maintenus ou désirant formuler une requête peut communiquer avec le 311.

Avec les informations de Nathalie Tremblay