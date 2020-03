L’industrie de la construction pourrait perdre des millions en Outaouais

Lundi, le premier ministre François Legault a annoncé que les chantiers de construction devaient être fermés à compter de mardi soir, et ce, pour au moins les trois prochaines semaines.Contrairement à l’Ontario qui permet à l’industrie de continuer ses travaux, le gouvernement du Québec impose la fermeture à tous les chantiers non essentiels.

Les secteurs de la construction autorisés à continuer leurs opérations: Firmes de construction pour réparations d’urgence ou pour fins de sécurité

Électriciens et plombiers et autres corps de métiers pour des services d’urgence

Équipements de location

Bien qu’elle comprenne et accepte la décision du gouvernement, l’Association de la construction du Québec (ACQ) évalue à des dizaines de millions de dollars les pertes pour l’Outaouais. Selon les données de la Commission de la construction du Québec, l’industrie comptait des investissements de près de 48 milliards de dollars au Québec en 2018, soit environ 6 % du PIB. L’ ACQAssociation de la construction du Québec estime qu’environ 1,6 milliard de dollars de ce montant provient de l’Outaouais.

Selon nos calculs, pour la région, ça veut dire des pertes économiques d’environ 25 millions de dollars par semaine , affirme le porte-parole de l’ ACQAssociation de la construction du Québec , Guillaume Houle.

Ainsi, l’un des plus importants chantiers de la région, le projet AGORA dans le secteur du Plateau, a dû cesser ses activités mardi. Le projet qui comprend 600 unités de logement, des commerces et des espaces de bureau est évalué à 250 millions de dollars et doit en principe ouvrir ses premiers locaux à l’été 2020.

Le projet AGORA dans le secteur du Plateau a dû fermer son chantier mardi. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

En entrevue à Radio-Canada, le président de Construction Junic et l’un des actionnaires d’AGORA, affirme sans détour que l'industrie est en crise et que cet arrêt obligatoire aura des conséquences majeures. Mardi, les travailleurs de l’entreprise mettaient les bouchées doubles pour sécuriser les chantiers et respecter l’ordre du gouvernement.

Dans l’immédiat, c’est sûr que ça nous coûte des dizaines de milliers de dollars par jour sur les prêts avec les institutions financières , soutient Nicolas Tremblay.

On ne peut absolument rien faire, on a les mains liées en ce moment. Nicolas Tremblay, président de Construction Junic

Comme d’autres entreprises du secteur, Junic prévoit des retards considérables qui pourraient mettre en péril l’obligation de livrer certains logements en vertu des baux signés avec des clients.

Seulement dans le secteur du Plateau, à Gatineau, Junic compte une centaine de baux résidentiels déjà signés dont les gens n’ont pas encore pris occupation. Bon nombre des logements doivent être prêts d’ici septembre 2020.

On entrevoit des retards parce qu’on est arrêté pendant au moins trois semaines. Il faudra voir avec l’entrepreneur si on peut rattraper ces trois semaines, mais je ne pense pas, soutient M. Tremblay.

Le chantier du projet AGORA dans le secteur du Plateau à Gatineau est à l'arrêt. Photo : Radio-Canada / Antoine Trépanier

Une industrie majeure à Gatineau

Dans la région, ce sont des centaines d’employés de l’industrie qui perdront vraisemblablement leur emploi. À la Ville de Gatineau, un tel geste aura certainement des conséquences économiques.

C’est certain que le secteur de la construction à Gatineau est l’un des secteurs économiques les plus importants et on sait que depuis plusieurs années, on a un ‘’boom’’ dans la construction résidentielle et commerciale. Donc, c’est certain qu’il va y avoir de gros impacts , affirme Cédric Tessier, conseiller municipal de Hull-Wright et président du Comité exécutif à la Ville de Gatineau.

J’espère que la crise sera de courte durée pour que les chantiers puissent reprendre le plus rapidement possible. Cédric Tessier, conseiller municipal de Hull-Wright et président du Comité exécutif à la Ville de Gatineau

M. Tessier estime qu’en dépit des conséquences de telles fermetures, la priorité demeure la santé publique et la santé des travailleurs des chantiers.

Le 18 mars dernier, la FTQ-Construction et le Conseil provincial des métiers de la construction-Inter demandaient d’ailleurs au gouvernement du Québec de suspendre temporairement les chantiers en guise de prévention et pour assurer la sécurité des travailleurs.