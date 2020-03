Drummondville rend son transport en commun gratuit

La gratuité du transport en commun a été mise en place afin d’éviter tout contact ou toute manipulation de moyen de paiement, explique-t-on.

Les passages des autobus se feront aux heures, comme c’est le cas le dimanche, entre 9 h et 18 h du lundi au vendredi et entre 10 h et 13 h les samedis et dimanches.

La Ville veut d’ailleurs que le service de transport en commun soit utilisé uniquement pour les besoins essentiels, comme aller à l’épicerie, à la pharmacie ou se rendre à un rendez-vous médical.

Les citoyens ne doivent pas y flâner, particulièrement pour ne pas mettre en danger la santé des conducteurs et des utilisateurs , mentionne-t-on.