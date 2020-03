Les succursales des rues Saint-Hubert, Saint-Dominique et Sainte-Famille offriront donc dorénavant un service « sans contact », aussi facilité par la livraison à domicile. Même chose pour les succursales de l'arrondissement de Chicoutimi.

Mardi, l’entreprise, qui possède les trois pharmacies dans l'arrondissement de Jonquière, a mis de l’avant cette mesure pour éviter aux gens de se rendre à l’intérieur dans le but de cueillir leur commande.

Aujourd’hui, nous avons fait les choses différemment. Aujourd’hui, nous avons réinventé la manière de faire en période de crise. Un seul but : protéger nos employés (l’âme de notre entreprise) et nos clients (notre raison d’être) Dominick Béland, administrateur, Jean Coutu Jonquière

Les clients sont invités à se stationner à quelques mètres de l’entrée de la pharmacie, où des panneaux ont été installés. Lorsqu’ils arrivent au service à l’auto, ils peuvent composer un numéro de téléphone et un employé vient leur livrer leur commande.

Au Carré Davis, à Arvida, la pharmacie Jean Coutu propriété de Patrick Gilbert et Marilyn Gilbert a aussi instauré un service au volant et songe également à ne faire que du service à l’auto et de la livraison. Ce modèle est en évaluation par l’ensemble du Groupe Jean Coutu et fait l’objet de discussions dans des forums de pharmaciens sur Internet.

Au cours des derniers jours, de nombreuses pharmacies du Québec ont implanté des mesures particulières pour éviter la propagation de la COVID-19, comme la mise en place de panneaux protecteurs en Plexiglas.