Tous les écocentres du Saguenay-Lac-Saint-Jean fermés

La décision a été annoncée via un communiqué envoyé mardi soir par la MRC Fjord-du-Saguenay, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et la Ville de Saguenay.

La fermeture est prévue jusqu'au 13 avril ou jusqu'à nouvel ordre du gouvernement, est-il précisé dans le document.

Les gestionnaires disent se conformer aux directives de Québec en lien avec la pandémie de COVID-19.

Les citoyens sont invités à entreposer leurs matières à la maison et à ne pas déposer des objets aux abords des écocentres durant cette période de fermeture temporaire.

Ceci n'a cependant aucun impact sur la collecte des matières recyclables qui se poursuivra, tout comme la collecte des déchets.