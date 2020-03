Un conducteur du métro de Toronto contaminé par la COVID-19

Cette personne a vu son test de détection confirmer sa contamination mardi, assure l’ATU dans un communiqué, ajoutant que le conducteur se porte bien .

Le conducteur ne travaille plus depuis le 16 mars, jour lors duquel il a signalé qu'il ne se sentait pas bien et qu'il était malade, précise la CTTCommission de transport de Toronto .

Il opérait un métro de la ligne 1.

« Pas de risque accru pour les autres employés et les usagers »

Le syndicat dit travailler avec la CTTCommission de transport de Toronto et Santé publique Toronto pour déterminer les prochaines étapes et actions afin de protéger davantage la santé des travailleurs et des usagers .

Il n'y a pas de risque accru, selon le service de transports publics, qui insiste sur le fait que les conducteurs de métro travaillent dans des cabines séparées du public, nettoyées et désinfectées quotidiennement.

Une enquête est en cours pour déterminer les contacts qu’a pu avoir le conducteur. La CTTCommission de transport de Toronto a d'ores et déjà identifié un petit nombre d'employés avec lesquels l'opérateur a eu des contacts occasionnels le 16 mars .

Ces derniers sont avisés de surveiller d'éventuels symptômes.

Le dernier bilan en Ontario fait état de 588 cas de COVID-19 et de huit décès.