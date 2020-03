26 employés de La Tribune mis à pied, 19 renvois à La Voix de l’Est

La crise actuelle force la Coopérative nationale de l'information indépendante (CN2i), qui regroupe les quotidiens régionaux Le Soleil, Le Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien/Le Progrès, Le Droit et La Voix de l’Est, de mettre à pied 143 de ses 350 employés . Parmi eux, 26 travaillent pour La Tribune et 19 sont des employés de la Voix de l’Est.

C’est une décision difficile que nous avons dû prendre , explique d’entrée de jeu Maurice Cloutier, directeur général de la coopérative de La Tribune.

Les revenus publicitaires fondent à vue d’oeil ces jours-ci. Les entreprises ferment. Les événements sont annulés. Alors le modèle d’affaire basé sur une portion significative de revenues publicitaires ne tenait pas la route. Maurice Cloutier, directeur général de la coopérative de La Tribune

M. Cloutier avance qu’il y a actuellement beaucoup de résilience parmi les employés de La Tribune. Ils ont compris la situation même si elle est très difficile , explique-t-il.

Fin des publications des journaux en semaine

À La Tribune, l’équipe de journalistes n’a pas été touchée. Elle a été maintenue pour couvrir la crise de la COVID-19 sur le terrain. Les employés qui ont été affectés font partie de l’équipe de vente publicitaire et celle de production publicitaire.

Le quotidien, comme tous ceux de la Coopérative nationale de l'information indépendante, cessera également de publier ses quotidiens en semaine. Autant le site internet de La Tribune que son application mobile seront mis à jour tous les jours, assure M. Cloutier.

Lors d'une réunion lundi soir, les six conseils d'administration des coopératives de solidarité des médias membres de la CN2i ont adopté un plan d'action qui provoque une importante réorganisation de ses activités.

Dans les faits, la publication des éditions imprimées de tous les journaux est suspendue à partir du 25 mars. On conserve toutefois l'édition papier du samedi et l'organisation ne touche pas à ses activités de création et diffusion de contenus sur ses plateformes, indique un message transmis aux équipes.

C’est un coup dur pour les journaux de l’ex-Groupe Capitales Médias, qui obtenaient en décembre l’aval de la Cour supérieure du Québec afin de transformer l’entreprise en coopératives de travailleurs.