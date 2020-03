Très déçu, Yanick Jean demeure confiant pour la saison prochaine

L'entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens a accordé une entrevue au lendemain de l'annulation des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de la grande finale canadienne, la Coupe Memorial.

La Ligue canadienne de hockey (LCH), qui comprend les trois ligues régionales, n'a eu d'autre choix en raison de l'ampleur de la pandémie de COVID-19.

Les amateurs des Sags anticipaient avec joie les séries, alors que le club alignait sur la glace une des meilleures éditions de son histoire.

Oui on est déçus, oui on avait une bonne équipe, oui on a payé cher pour bâtir cette équipe-là, sauf qu’on a confiance pour notre équipe l’an prochain. On sait qu’on a beaucoup de très bons joueurs qui vont être de retour avec notre formation. Notre formation va être compétitive dès l’automne prochain. Yanick Jean, entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens

Yanick Jean avait complété plusieurs transactions pour viser les grands honneurs cette saison. Il était notamment allé chercher le Jonquiérois Raphaël Harvey-Pinard. Malheureusement, comme il était un joueur de 20 ans, sa carrière junior a pris fin avec l'annulation de lundi.

Cependant, Yanick Jean affirme qu'il aura encore de bons joueurs avec lui l'an prochain. Mercer, Lapierre, des gars comme Houde, qui a une possibilité de revenir comme joueur de 20 ans, Kniazev en défensive, qui est un des meilleurs défenseurs de la ligue, et Shank, avec le départ de d’autres gardiens de but de 19 ans, qui à 20 ans sera probablement le meilleur gardien de but à travers le circuit. Donc, on va peut-être avoir moins de profondeur que cette année, mais on va avoir des joueurs dominants qui vont nous faire gagner des rencontres , lance-t-il comme message aux partisans.

Lorsque la saison a été annulée, les joueurs avaient déjà quitté le club. Les deux Russes, Vladislav Kotkov et Artemi Kniazev, avaient déjà regagné leur pays d'origine. Ils ont été capables de prendre l’avion avant que les frontières soient fermées dans leur pays , a-t-il indiqué.