Période difficile pour plusieurs : une psychothérapeute donnera des conseils en ligne

Les émotions prennent souvent toute la place dans les situations où nous n’avons pas de contrôle. L’anxiété, l’angoisse et l’insécurité nous habitent et c’est tout à fait humain et santé , explique la dame qui a elle-même dû subir un examen de dépistage à son retour de l’Europe il y a une semaine à peine.

On doit parler de ce que l’on vit! Diane Borgia, psychothérapeute

À compter de vendredi 13 h, et ce, chaque semaine, elle offrira ses conseils professionnels par visioconférence sur l’application Zoom.