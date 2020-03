La vidéo de 28 artistes acadiens réunis à distance devient virale

Les musiciens ne se sont pas fait prier pour participer au projet de la Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse (FéCANE). Par ailleurs, Kenneth Saulnier, un membre du groupe Suroît qui a popularisé la chanson dans les années 90, fait partie des 28 artistes qui ont répondu à l'appel.

Le musicien du Cap-Breton Ronald Bourgeois raconte que chaque artiste a enregistré son extrait musical séparément avant de l'envoyer à la FéCANEFédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse . Ici on est isolés, on est à la maison, on ne peut pas sortir, on ne peut pas jouer avec d'autres musiciens , explique-t-il. Tout d'un coup, on se retrouve dans une situation où l'on peut partager notre amour de la musique, pas juste avec n'importe qui, mais avec d'autres personnes de la Nouvelle-Écosse, des Acadiens francophones , ajoute le musicien.

La trame sonore de base à la guitare a été fournie par Charles Robichaud. Elle a été envoyée à tous les artistes néo-écossais en Nouvelle-Écosse, mais également à ceux du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, des États-Unis et même de l'Espagne et du Sénégal.

Les participants au projet ont par la suite enregistré leur contribution avant de l'envoyer au directeur de la FéCANEFédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse , Luc d'Eon, qui s'est occupé du montage de la vidéo qui a été mise en ligne mardi.

Quand j'ai vu la vidéo complète, j'étais étourdi. Ronald Bourgeois

Tous les musiciens ont enregistré leur contribution à partir de leur demeure ou en voiture, en robe de chambre et même au lit. C'est le cas de l'artiste Jalapeño Papa, grand gagnant du Gala de la chanson de Caraquet de 2019. Dans la vidéo, il est toujours sous les couvertures de son lit, avec ses claviers.

L'artiste Jalapeño Papa sous les couvertures de son lit, avec ses claviers Photo : Radio-Canada

Mon but, c'est toujours de faire de quoi qui est différent des autres parce que souvent, on se souvient de la personne qui fait quelque chose de différent. Jalapeño Papa

Sondage en ligne pour les membres

Un sondage  (Nouvelle fenêtre) est lancé ces jours-ci pour les membres de la FéCANEFédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse afin que l’organisation obtienne une idée des répercussions financières des annulations ou des reports de spectacles, de tournées et d’activités.

L’objectif est de communiquer ces effets aux gouvernements et aux bailleurs de fonds.

On les connaît un peu, mais je voulais juste avoir des données plus concrètes , indique Luc d’Eon. J’ai commencé à lire les réponses et ça m’a vraiment brisé le cœur de voir comment certains artistes que je connais personnellement, ça va avoir un impact dans leur vie.

La FéCANEFédération culturelle acadienne de la Nouvelle-Écosse songe en ce moment à des façons d’appuyer les artistes.