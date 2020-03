COVID-19 : le spectre de l’inconnu plane au-dessus des entreprises contraintes de fermer

Qu’elles soient grandes, moyennes, petites, en démarrage ou bien établies, les entreprises offrant des services et des biens non essentiels contraintes de cesser leurs activités pour limiter la propagation de la COVID-19 redoutent que la « pause » économique décrétée par les gouvernements de l’Ontario et du Québec ne soit permanente pour elles.

Les employés du Lieutenant’s Pump, un bar du centre-ville d’Ottawa, font couler les pompes des fûts, mais pas parce qu’ils bravent l’ordre du gouvernement ontarien forçant la fermeture des commerces non essentiels. Au contraire, c’est pour les vider et les nettoyer en prévision d’une fermeture qui s’annonce longue, voire permanente.

En termes des perspectives, chaque jour il y a de nouveaux développements et c’est de plus en plus inquiétant. Au début, on pensait être fermé pendant deux semaines, ensuite trois. Maintenant, c’est peut-être plus un ou deux mois , s’inquiète John Couse, le propriétaire du pub.

John Couse, propriétaire du restaurant Lieutenant's Pump (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Fraîchement sorti d’une année difficile en raison des travaux majeurs pour la réfection de la rue Elgin où son bar a pignon sur rue, M. Couse ne sait pas s’il pourra reprendre ses activités au terme de la crise.

On essaie de se préparer pour le futur, mais on ne peut pas savoir si on va rouvrir. On ferme tout, on se débarrasse de notre inventaire. John Couse, propriétaire du bar Lieutenant’s Pump

Le tiers des PMEPetite ou moyenne entreprise ont dit que leur chiffre d’affaires a baissé de plus de 75 % , note quant à lui Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, en citant un sondage mené auprès de 11 000 PMEPetite ou moyenne entreprise au pays.

On remarque sur le territoire de l'Outaouais non seulement de petites entreprises, mais on compte aussi un très grand nombre d'entreprises qui sont l'entreprise de l'entrepreneur lui-même, et dans bien des cas ces entreprises-là n'ont pas nécessairement les reins solides financièrement pour faire face à une longue crise , souligne M. Guénette.

C’est évident que beaucoup de petites entreprises ne pourront pas durer encore pendant plusieurs semaines sans l’aide des différents paliers de gouvernement. Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Cette réalité est d’autant percutante pour les entrepreneurs qui viennent tout juste de faire le saut en affaire, comme Jean-François Ruel, qui a ouvert un centre d'entraînement physique à Gatineau il y a un peu moins de cinq mois.

J’ai ouvert le 26 octobre, on me dit que pour mon type d'entreprise, il n’y a aucune aide de disponible , relate-t-il en parlant de ses interactions avec les entités fédérales pour obtenir un coup de main.

Si on veut fermer toutes les entreprises, il faut aider toutes les entreprises. Jean-François Ruel, propriétaire du Centre d’entraînement ISDP

Ce n’est pas que les entreprises plus modestes qui redoutent d’en prendre pour leur rhume. À Thurso, l’usine de l’entreprise Fortress — qui tournait déjà au ralenti depuis l’automne en raison de problèmes économiques majeurs — cessera définitivement ses activités.

L'usine Fortress à Thurso est fermée depuis l’automne 2019. Les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis ont eu un impact négatif sur le prix des produits de l'usine sur les marchés (archives). Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Conformément avec ce qu’il se passe, on procède à la fermeture de notre usine de cogénération , explique Marco Veilleux, vice-président du développement des affaires chez Fortress.

Difficile toutefois de savoir pour l’instant combien d’employés de l'entreprise s’ajouteront aux centaines mis à pied dans les derniers mois, selon M. Veilleux, car les installations de l’usine Fortress sont aussi utilisées pour faire une partie du traitement des eaux usées de Thurso.

Peu importe la taille des entreprises touchées, la possibilité d’une récession découlant de la crise de la COVID-19 se fera sentir dans tous les secteurs de l’économie pendant longtemps si les gouvernements n’interviennent pas davantage, estime M. Couse.

Le plus gros défi pour nous et pour toutes les personnes, c’est de savoir comment payer les factures, que ce soit le loyer, les services et l’hypothèque, sans avoir de revenu , croit-il.

Et les entrepreneurs comme lui ne seront pas sortis du bois même après la crise sans aide additionnelle, comme un congé de paiements de loyers ou d’hypothèques.

C’est un problème à long terme pour le pays : si tout le monde s’endette pour payer son loyer, même si ça revient à la normale, les gens auront des dettes qu’ils ne pourront pas rembourser , souligne l'entrepreneur.

Avec les informations de Kim Vallière, Jean-François Poudrier et Nicolas Haddad