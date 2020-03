La police d’Edmonton recherche des victimes potentielles de Wade Stene

La police d’Edmonton a déposé des accusations d’enlèvement d’enfant et d’agression sexuelle contre Wade Stene, 37 ans, et pense qu’il a pu faire d’autres victimes. Celles-ci sont invitées à communiquer avec la police.

Au début du mois, une fillette de 8 ans été enlevée et agressée sexuellement, alors qu’elle rentrait chez elle, à pied, dans l’ouest de la ville. Elle a immédiatement prévenu ses parents, qui ont ensuite contacté la police.

Grâce à l’aide du public, la police a pu identifier le suspect et l’a arrêté samedi, sans incident.

Wade Stene aurait vécu et travaillé dans plusieurs communautés de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, dont Drayton Valley, Fort McMurray, Vernon et Kelowna. La police craint donc qu’il ait pu faire d’autres victimes et encourage celles-ci à se faire connaître.

Homme blanc mesurant environ 1,90 m pour 70 kg, Wade Stene a des cheveux courts bruns et des yeux couleur noisette. Il porte parfois la barbe, mais peut aussi être rasé de près.

À Edmonton, vous pouvez appeler la police au 780-423-4567 ou composer le 377 depuis un cellulaire.