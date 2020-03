Des francophones de Victoria montent un réseau de livraison à domicile

Les images de consommateurs dévalisant les étagères de magasins dès l'apparition de la COVID-19 au Canada ont marqué Pierre Chauvin, directeur de Radio Victoria. Il songe aux personnes qui n'osent plus sortir faire leur épicerie.

D'une part, les personnes âgées peuvent se sentir angoissées par toutes ces files d'attente; d'autre part, elles peuvent avoir peur de contracter le virus , pense-t-il.

Ainsi, en partenariat avec la Société francophone de Victoria, la radio communautaire met en place un réseau d'entraide pour livrer gratuitement de la nourriture et des médicaments aux personnes qui restent confinées chez elles.

Consulter sous forme de texte Les dernières mises à jour concernant les événements annulés, les fermetures d’établissements et les modifications aux services dans votre région.

En utilisant les contacts de chacun, explique Pierre Chauvin, on a fait passer le message pour dire : si vous avez besoin d'aide, appelez-nous; si vous êtes en santé et vous êtes disponibles pour nous aider, aidez-nous.

Il n'y a pas eu de moment où les organismes communautaires ont été aussi importants qu'aujourd'hui. Pierre Chauvin, directeur de Radio Victoria

La radio a reçu des messages de soutien, sans que cela débouche sur des livraisons pour l'instant.

Pierre Chauvin croit toutefois que l'initiative répond à un besoin de la communauté.

On sait qu'il y a quelques francophones dans le Grand Victoria, des personnes âgées qui ne parlent pas forcément très bien l'anglais, note-t-il, alors l'idée, c'est d'aider en priorité ces gens-là, mais c'est sûr que s'il y a des gens qui nous aident et qui ne parlent pas français, on ne va pas leur dire non.

Le directeur de 28 ans offre de faire des livraisons à vélo. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc