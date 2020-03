COVID-19 : l’adaptation de la comédie musicale Kinky Boots est annulée

La pandémie de la COVID-19 bouleverse l’industrie culturelle. La liste des productions annulées s’allonge avec celle de la célèbre comédie musicale Kinky Boots. Le Groupe Juste pour rire vient d’annoncer que toutes les représentations prévues à Montréal et à Québec sont annulées.

L’adaptation de la comédie musicale devait être à l’affiche dès le 11 juin 2020 à Montréal et à partir du 7 août à Québec.

Le metteur en scène de ce spectacle, Serge Postigo, sentait que cette décision était inévitable. Juste pour rire ne pouvait pas prendre une autre décision que celle-là, c’était impossible. Kinky Boots n’est que l’un des milliers de spectacles qui vont être annulés dans le monde. Je travaille en France en ce moment, et il s’y passe les mêmes choses , indique Serge Postigo en entrevue téléphonique avec la chroniqueuse culturelle du 15-18, Catherine Richer.

Les répétitions du spectacle auraient dû commencer la semaine dernière, mais elles avaient été annulées. Le travail était commencé depuis longtemps. Les décors étaient rendus en atelier, les plans étaient faits, les costumes avaient commencé à être confectionnés. J’ai fait des dizaines de réunions de conception, le spectacle était en plein élan. La répétition avec les acteurs est la dernière étape. Imaginez tout le travail qui a été fait depuis le mois d’août dernier , explique Serge Postigo.

Serge Postigo Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Ce dernier ne sait pas si un tel spectacle peut être reporté à l’année prochaine. Il pense que le Groupe Juste pour rire est le mieux placé pour y répondre. Toutefois, aucune entrevue n’est accordée par le producteur.

Serge Postigo explique aussi qu’il a fallu obtenir les droits de cette comédie musicale inspirée du film du même nom sorti en 2005 (Drôles de bottes au Québec) et réalisé par Julian Jarrold. Quand on demande les droits, ils sont circonscrits dans un espace-temps. Si on veut reporter le spectacle, il faut faire une autre demande. Reporter ces spectacles, c’est essayer de déplacer un paquebot , soutient-il.

Serge Postigo, qui est confiné, car il vient de rentrer de l’étranger, pense beaucoup aux artistes, techniciennes et techniciens qui devaient travailler sur le spectacle. Je pense à eux, à leur visage quand ils ont appris qu’ils avaient obtenu le rôle pour lequel des centaines de personnes avaient auditionné , explique le metteur en scène.

Kinky Boots raconte l'histoire d'un héritier d'une usine de chaussures et de son associé, un travesti, qui se battront ensemble afin de sauver l'usine de la faillite en fabricant des talons aiguilles pour les travestis. La comédie musicale originale est écrite avec les paroles et la musique de Cyndi Lauper.