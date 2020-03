Centraide lance un fonds d’urgence pour aider les organismes

Centraide veut notamment appuyer rapidement les organismes en itinérance, en santé mentale, les banques alimentaires ou encore ceux qui oeuvrent en soutien aux aînés.

Selon Mélanie Perreault, directrice régionale de Centraide, les besoins sont criants chez tous les organismes.

Nous sommes en contact régulier depuis quelques jours avec eux et on peut conclure qu’ils vivent de grandes difficultés, explique-t-elle. Les gens perdent leur emploi et la clientèle de ces organismes augmente. Ils craignent de manquer de denrées et plusieurs ont perdu des bénévoles, qui sont souvent des personnes âgées de plus de 70 ans. Les besoins sont criants et leur capacité d’action n’est pas illimitée. On veut réagir le plus rapidement possible.

Centraide ATNQ invite les entreprises et les particuliers à effectuer leur don via son site internet. Tous les dons effectués dans la région seront versés à au moins une trentaine d’organismes d’ici.

Aucun objectif n’a été fixé, mais des entreprises d’envergure nationale ont déjà annoncé leur appui financier, qui sera réparti parmi les organisations de Centraide à travers le Canada.

On va prendre chaque 5 $, souligne Mélanie Perreault. Le cumul tous ces montants-là va nous aider à donner du soutien à nos organismes, en complémentarité avec les mesures du gouvernement qui s’en viennent.