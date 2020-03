La Troupe du Jour annule le reste de sa saison théâtrale

Bruce McKay, le directeur artistique et co-directeur général du théâtre, se dit déçu mais il croit que les spectateurs comprendront : On est déçus surtout pour les artistes et pour le public qui n’aura pas l’occasion de voir ces productions. Pour nous, ça représente probablement des pertes de box-office, mais ce n’est pas l’important. On mise sur la santé publique, on va gérer le reste après.

On est chanceux à la troupe, on avait déjà complété notre propre production professionnelle au mois de février. Bruce McKay

Bruce McKay affirme que malgré cette situation, le théâtre n’est pas menacé : nos bailleurs de fonds, comme le Conseil des Arts du Canada, sont toujours en train de décider comment procéder, mais nous sommes assurés qu’ils vont continuer à soutenir les compagnies de théâtre, donc cela ne présente donc pas un danger grave à court terme pour la compagnie.

Les représentations de la pièce Jack, une production du Théâtre du Nouvel-Ontario, devaient avoir lieu du 16 au 18 avril. Inès de l’Ouest, une pièce pour es jeune qui était produite par le Théâtre la Seizième, devait être présentée le 23 mai.

La Troupe du Jour continue de planifier sa prochaine saison .