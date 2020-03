57 nouveaux cas de COVID-19 et un deuxième mort en Alberta

La personne décédée est une femme octogénaire qui habitait dans le centre de soins longue durée McKenzie Towne à Calgary. Trois autres personnes, soit deux résidents et un employé, sont également atteintes de la COVID-19. Onze autres personnes présentent des symptômes. Elles attendent les résultats de leur test.

Les deux résidents malades sont dans un état stable.

Sur les 358 Albertains qui ont attrapé le coronavirus, 19 sont hospitalisés, dont sept aux soins intensifs. Trois patients sont guéris.

Les visites dans les centres et résidences pour aînés sont déjà restreintes aux visiteurs essentiels. La médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, Deena Hinshaw, étudie présentement des mesures supplémentaires qui pourraient être prises pour protéger les résidents.

Nous avons tous une responsabilité de prendre la situation au sérieux et de nous protéger les uns les autres Deena Hinshaw, médecin hygiéniste en chef de l’Alberta

Un autre travailleur de la santé qui a participé au tournoi de curling des médecins de l’Ouest a été déclaré positif pour le coronavirus, portant le total à 12. Trois de ces cas sont des médecins de Red Deer. Il y a également des médecins de la région d’Edmonton et de celle de Calgary. Les services de santé ont contacté, ou vont contacter tous les patients et les employés qui ont pu être en contact direct avec ces médecins alors qu’ils étaient contagieux.

Consulter sous forme de texte Nombre de cas de COVID-19 par région en Alberta.

La Dre Hinshaw a répété que toute personne présentant des symptômes de rhume ou de grippe devait s’isoler pendant 10 jours et que toute personne qui revient d’un voyage à l’étranger doit s’isoler pendant 14 jours.

Depuis des semaines, la médecin hygiéniste en chef et le premier ministre, Jason Kenney, insistent sur l’importance de limiter ses contacts physiques avec les autres, de rester chez soi si l'on présente des symptômes et surtout de respecter les consignes d’auto-isolement et de quarantaine lorsqu’on est à risque ou lorsque l'on revient de voyage.

Prendre soin de sa santé mentale

La Dre Hinshaw rappelle à la population qu’il ne faut pas négliger sa santé mentale.

Dans ces derniers points de presse, elle a encouragé les Albertains à sortir prendre l’air, en restant à au moins 2 mètres de distance des autres gens et en évitant les endroits bondés ou peu hygiéniques.

Alors que les autorités limitent désormais les visites dans les hôpitaux et les centres de personnes âgées, la Dre Deena Hinshaw invite aussi la population à prendre soin de ses proches par d’autres moyens, notamment grâce au téléphone ou aux vidéoconférences.

Si vous êtes aux prises avec des émotions difficiles, parlez-en à vos êtres chers et vos amis; dites-leur comment vous vous sentez , a-t-elle recommandé sur Twitter.

Les Albertains peuvent aussi accéder à des ressources d’aide en santé mentale à travers le site de Services de santé Alberta (AHS).

AHS a d’ailleurs lancé un nouveau service de messages texte, appelé #text4hope, qui envoie des messages positifs et des encouragements quotidiens pour aider les usagers à ajuster les pensées et les comportements négatifs que peut provoquer une pandémie .

Pour s’inscrire, il suffit de texter COVID19Hope au 393939.