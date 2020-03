Inquiétudes chez les travailleurs et étudiants sans emploi

De nombreux travailleurs saskatchewanais s'inquiètent pour leur emploi et leur situation financière en raison des fermetures et annulations en cascade causées par l’épidémie de COVID-19.

La directrice générale des restaurants de Saskatoon The Hollows et Primal Pasta, Adrian Chappell, a perdu son emploi en raison de la crise sanitaire. Toutefois, elle continue de travailler en échange de son épicerie. Les deux restaurants se concentrent maintenant sur les livraisons et les commandes à emporter.

La pandémie a eu un effet désastreux sur le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, indique Mme Chappell. Je suis inquiète de voir ce qui va se passer ensuite, une fois que les gens n’auront plus d’argent , explique-t-elle.

Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ma position, mais qui ne peuvent pas travailler en échange de l’épicerie et qui ne peuvent rien faire. Je suis inquiète pour ces personnes-là. Adrian Chappell, directrice générale de The Hollows et Primal Pasta

Adrian Chappell estime qu'elle pourra bénéficier de certaines mesures fédérales, comme le report ses paiements d’hypothèque. Toutefois, elle s’attend à connaître des heures difficiles sur le plan financier si les répercussions sur l’industrie hôtelière durent plusieurs mois.

Et ce n’est pas du côté de l’assurance-emploi que l’aide viendra, selon le président de l’Association des hôteliers de la Saskatchewan, Jim Bence. Pour l'instant, vous pouvez percevoir l'assurance-emploi si vous êtes en quarantaine ou si vous aidez quelqu'un qui est en quarantaine, explique M. Bence. Cela n'aide pas du tout les travailleurs du secteur.

Nous espérons vraiment que le gouvernement considérera qu'il s'agit d'une industrie soumise à des contraintes extrêmes, en particulier les employés. Jim Bence, président de l’Association des hôteliers de la Saskatchewan

Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il avait reçu 500 000 demandes pour l’assurance-emploi la semaine dernière, alors que pour la même semaine en 2019, il en avait reçu 27 000.

La minière Cameco et la compagnie aérienne West Wind font partie des entreprises saskatchewanaises ayant mis à pied une partie de leurs effectifs.

Les étudiants internationaux dans l’incertitude

Raam Charan Sirigiri, qui est originaire de l'Inde, étudie à l’Université de la Saskatchewan. Il travaillait lors des rencontres des Huskies, l’équipe sportive de l’université, mais celles-ci ont été annulées.

En tant qu’étudiant international, il lui est difficile d'obtenir de l’aide financière du gouvernement. On ne peut pas demander les avantages canadiens, explique Raam Charan Sirigiri. Dans ce genre de situation, il serait utile que le gouvernement puisse nous aider.

Cette incertitude cause de l’anxiété et de la panique chez les étudiants internationaux, indique le président de l’association des étudiants indiens de l’université, Dharma Teja Yalamanchili. Beaucoup d’entre eux ont perdu leur emploi à temps partiel et ne savent pas comment ils réussiront à payer leur loyer.

J’attends toujours des nouvelles de la part du gouvernement; voir s’il peut nous aider. Nous sommes sans nos parents, ici. Dharma Teja Yalamanchili, président de l'Association des étudiants indiens à l'Université de la Saskatchewan

Il estime également que l’université devrait envisager de baisser le loyer, ou encore de donner un délai supplémentaire aux étudiants qui vivent sur le campus.

L’Université de la Saskatchewan reconnaît que la situation est difficile pour les étudiants, dit Patti McDougall, la vice-rectrice responsable de l'enseignement, l'apprentissage et l'expérience des étudiants : Les étudiants doivent discuter avec les employés des résidences, et une extension des dates limites pourrait être envisagée.

Toutefois, explique Mme McDougall, l’université remboursera les étudiants qui veulent quitter les résidences et ne fera plus payer de pénalités de retard. De plus, la date limite pour payer ses frais de scolarité pour les sessions du printemps et de l’été est repoussée.

Avec les informations d'Alicia Bridges et Alexis Lalement