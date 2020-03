Interruption du service d’autobus Intercar, au moins jusqu'au 13 avril

Avec tout ce qui a été donné comme directive au niveau de ne pas voyager entre les régions, de fermer les entreprises, ce sera pour la première fois la fermeture complète de notre réseau [mardi] soir , confirme le président-directeur général du Groupe Intercar, Hugo Gilbert.

Donc à partir de demain il n'y aura plus d'autobus Intercar qui va voyager sur la Côte-Nord, au Lac-Saint-Jean et au Saguenay en direction de Québec. Hugo Gilbert, PDG, Groupe Intercar

L'entreprise met ainsi fin à ses liaisons quotidiennes entre Havre-Saint-Pierre et Sept-Îles, entre Sept-Îles et Baie-Comeau et entre Baie-Comeau et Québec au moins jusqu'au 13 avril.

En tout, l'entreprise met à pied environ 400 travailleurs.

Avec les informations de Guylaine Lebel