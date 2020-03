Des parents ajoutent leurs voix à celle de l’organisation qui représente les éducateurs et éducatrices de la Colombie-Britannique, et demandent à la province d’ordonner la fermeture des garderies pour endiguer la propagation du coronavirus, comme l’ont fait le Québec et l’ Ontario .

Les autorités sanitaires recommandent fortement de garder les enfants à la maison, mais Christophe Descamps, 52 ans – dont la fille Chanel fréquente depuis janvier une garderie de Port Coquitlam –, souhaite une approche plus contraignante.

Je pense que la situation est vraiment difficile, aussi bien pour les parents que pour la garderie, parce que le gouvernement n’a pas éclairci cette problématique , dit le père, qui garde sa petite de 18 mois à la maison depuis la semaine dernière en raison de l’épidémie de COVID-19.

Il craint d’avoir tout de même à payer 1250 $ à la garderie en avril, pour conserver la place de Chanel. C’est vraiment ambigu; même la garderie essaie de comprendre ce qui se passe, dit-il.

À l'heure actuelle, la décision de fermer ou non revient à chaque établissement ou regroupement d’établissements, qui sont nombreux à ne plus accueillir d’enfants.

Vendredi dernier, la province a annoncé que les établissements qui ferment bénéficieront de subventions deux fois plus importantes que ce qu’ils reçoivent en temps normal, pour les aider à compenser leurs pertes de revenus et à payer leurs dépenses fixes, comme le loyer ou l’hypothèque.

Les garderies qui restent ouvertes pendant la pandémie auront droit à une somme couvrant environ 75 % de leurs frais d'exploitation.

Approche plus coordonnée demandée

Nous demandons une approche plus coordonnée , déclare toutefois Emily Gawlick, directrice générale d’Early Childhood Educators of BC, un organisme qui représente les éducateurs et éducatrices de la province.

Nos inquiétudes ne constituent pas une critique; nous voulons seulement du leadership , indique-t-elle.

Son organisation réclame du gouvernement qu’il ordonne la fermeture de toutes les garderies, mais qu’en contrepartie, il définisse qui sont les travailleurs essentiels et permette de garder ouverts un nombre suffisant de services de garde pour leurs enfants.

Prenons exemple sur l’Ontario et le Québec , suggère Mme Gawlick.

Le gouvernement du Québec a adopté une approche inverse à celle de la Colombie-Britannique : une fermeture quasi complète des garderies, à l’exception de certains services de garde jugés « essentiels » pour les travailleurs de la santé.

Des garderies jugées essentielles

En point de presse lundi, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a déclaré qu'une des priorités de son gouvernement est de garantir un service de garde pour les enfants de travailleurs qui fournissent des services essentiels, en santé ou dans l’industrie de l’alimentation, par exemple.

Nous devons nous assurer que leurs enfants sont pris en charge, pour qu’ils continuent à venir au travail , a-t-il dit.