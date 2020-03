Le Conseil des écoles fransaskoises recevra 33,9 millions $ en 2020-2021

Le gouvernement de la Saskatchewan octroie une enveloppe budgétaire de 33,9 millions de dollars au Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) pour 2020-2021. Ce montant équivaut à 41 000 dollars de plus que l’an dernier, selon le ministère de l’Éducation.

En 2020-2021, les 27 divisions scolaires de la Saskatchewan, dont fait partie le CEFConseil des écoles fransaskoises , recevront au total environ 1,94 milliard de dollars en fonds de fonctionnement.

Ce montant s’inscrit dans le plan des prévisions budgétaires du gouvernement provincial présenté mercredi dernier.

Le montant total de 33,9 millions de dollars comporte une somme de 3,9 millions de dollars qui est allouée pour répondre au mandat linguistique et culturel du CEFConseil des écoles fransaskoises , selon un courriel d'une porte-parole du gouvernement.

Depuis 2019, la province verse annuellement un montant supplémentaire de 3,9 millions de dollars au CEFConseil des écoles fransaskoises , en vertu de la nouvelle formule de financement des écoles fransaskoises.

Le CSF relancera le gouvernement sur les nouvelles écoles promises

En mars 2019, le gouvernement de la Saskatchewan et le CEFConseil des écoles fransaskoises ont signé une entente de principe qui promet notamment la construction de trois nouvelles écoles d'ici 2025 à Regina, Saskatoon et Prince Albert.

Toutefois, les prévisions budgétaires pour la prochaine année fiscale ne comprennent pas de montant dédié à la construction d'un des trois établissements scolaires promis par la province. La décision a suscité déception et incompréhension chez des organismes fransaskois.

Stephanie Ali, une porte-parole du ministère de l'Éducation, indique toutefois que les requêtes pour les écoles de Regina et de Saskatoon font partie de la liste des 10 requêtes prioritaires et que le ministère continue de travailler avec le CEF et la Ville de Prince Albert concernant l'avenir de l'École Valois.

Afin de comprendre les raisons pour lesquelles la construction d'écoles fransaskoises n'a pas fait partie des prévisions budgétaires, le président du Conseil scolaire fransaskois, Alpha Barry, souligne qu'il a l'intention de discuter avec le gouvernement, une fois que la crise de COVID-19 aura diminué en intensité.

Avec les informations d'Émilie Dessureault-Paquette et Elsie Miclisse