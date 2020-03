Résidences du campus de Gaspé : priorité aux étudiants étrangers

L'établissement dit avoir écouté les recommandations de la Fédération des cégeps qui conseillait aux étudiants de rester dans leur famille, lors de la mi-session, ou d'y retourner avant la limitation des déplacements entre les régions conseillée jeudi dernier par Québec.

Ainsi, pour limiter les rassemblements et respecter la distanciation sociale, la direction veut réserver, autant que faire se peut, les résidences aux étudiants étrangers.

Mais on assure que les quelques étudiants québécois qui ne pouvaient pas retourner dans leur famille ont pu garder leur chambre.

Photo : courtoise: Cégep de la Gaspésie et des Îles

La nouvelle directrice générale du Cégep de la Gaspésie et des îles, Yolaine Arseneau

Les étudiants ont été rencontrés un à un pour leur demander si c'était possible. On veut limiter l'accès autant que possible aux étudiants étrangers qui, eux, ne peuvent pas retourner à la maison.

Yolaine Arseneau, directrice générale, Cégep de la Gaspésie et des Îles