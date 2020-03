Les glaces retardent le début de la pêche au crabe des neiges dans la zone 16

L’accumulation de glaces autour des quais empêche la mise à l’eau des bateaux pour l’instant, indique le directeur général de l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16, Jean-René-Boucher.

Il n’y a pas de mise à l’eau qui se fait présentement. Jean-René Boucher, directeur général de l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16

Le temps plus doux prévu dans les prochains jours permet d'envisager une ouverture officielle de la pêche le 6 avril.

Sur la Côte-Nord, la zone 16 s'étend de Natashquan à Pointe-des-Monts.

Une activité essentielle

Malgré la fermeture de plusieurs secteurs d’activités par le gouvernement, lundi, pour limiter la propagation de la COVID-19, l’industrie de la pêche au crabe des neiges restera active.

À l’issue d’une rencontre, mardi, entre l’industrie de la pêche et le ministre des Pêcheries, André Lamontagne, il a été décrété que la pêche au crabe et les industries connexes sont des activités essentielles. La production de pièce de navire et d’équipement de sécurité devrait donc se poursuivre également.

À l’heure où l'on se parle, la saison va bien avoir lieu. Jean-René Boucher, directeur général de l'Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16

Jean-René Boucher précise donc que Pêches et Océans Canada travaille à ouvrir les pêches comme à l’habitude.