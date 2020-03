Voici la désinformation qui circule à propos de la COVID-19

(Mis à jour le 25 mars 2020)

Avant de partager une information en lien avec la COVID-19, assurez-vous qu'elle ne figure pas dans cette liste. Faites aussi une vérification de base pour réduire les chances de relayer de la désinformation. Cliquez ici pour apprendre comment le faire.

Dans le doute, ne partagez pas. Il est important de ne pas propager des fausses nouvelles, surtout en temps de crise.

1. Les mythes sur les remèdes et la prévention de la COVID-19

Ceci n'est pas une photo d'un nouveau vaccin contre la COVID-19

Une publication sur les réseaux sociaux prétend faussement qu'il existe un vaccin contre le coronavirus. Photo : Capture d’écran

Il s'agit plutôt d'un test de dépistage.

Retenir son souffle ne permet pas de détecter le coronavirus

Une publication qui circule en ligne affirme faussement qu'il faudrait retenir son souffle pour vérifier si l'on est infecté par le coronavirus. Photo : Capture d’écran

Ce test est non seulement inutile, il est dangereux.

Aucune boisson ne tue le coronavirus

Une publication affirme faussement qu'il faut boire de l'eau toutes les 15 minutes pour combattre le coronavirus. Photo : Capture d’écran

Ni l’eau froide, ni les boissons chaudes, ni l’alcool ne protègent contre la maladie.

La chaleur ne tue pas le coronavirus

Bilan quotidien de la COVID-19 sur la Côte-Nord Photo : Associated Press

Rien n'indique que le retour du beau temps amènera une baisse du nombre de cas de COVID-19.

Les chaussures ne sont pas un vecteur de transmission du coronavirus

Des internautes relaient des informations non fondées sur le risque de contagion à la COVID-19 par nos chaussures. Photo : Capture d'écran - Facebook

Malgré ce qu'indique une publication virale, il y a peu de chances que vos chaussures transportent le virus, à moins que vous ne travailliez dans un lieu propice à la contagion, comme un hôpital.

Tous ces autres mythes sont également faux

Les fausses nouvelles se multiplient au sujet du coronavirus. Photo : Reuters

Un ensemble d'autres fausses informations circulent autour du coronavirus. En voici quelques-unes.

2. Les théories du complot sur l'origine du virus

Non, ce brevet ne prouve pas que le coronavirus a été créé en laboratoire

Le brevet existe vraiment, mais a été mal compris par l'auteur de la vidéo. Photo : Capture d’écran - Facebook/Google Patents

Oui, ce brevet existe, mais il s'agit en fait d'un vaccin contre le SRAS, une autre maladie causée par un autre virus de la famille des coronavirus.

Ces autres brevets ne prouvent pas non plus que le coronavirus est une invention humaine

Des théories conspirationnistes prétendent que le coronavirus aurait été propagé intentionnellement. Photo : Getty Images / Marian Vejcik

Le premier brevet, datant de 2003, concerne le SRAS, qui a causé des centaines de morts à travers le monde de 2002 à 2003. Le second brevet, soumis en 2015, concerne une version atténuée d’une autre forme de coronavirus, responsable de la bronchite infectieuse aviaire.

Cette vidéo ne prouve pas que le coronavirus est une arme biologique

Ce « reportage » n'a pas vraiment été diffusé à la télévision. Photo : Capture d’écran - Facebook

La vidéo se base entre autres sur les propos de deux hommes qui ne sont pas virologues.

La Chine n'a pas volé le coronavirus d'un laboratoire canadien

Le coronavirus du SRAS vu sous un microscope. Photo : AFP/British Health Protection Agency

Des conspirationnistes ont détourné un (vrai) reportage de CBC pour mettre de l'avant cette hypothèse trompeuse.

Cette vidéo ne prouve pas que la 5G cause la COVID-19

La 5G ne cause pas la COVID-19, malgré ce qu'avance cette vidéo. Photo : Capture d’écran - YouTube

La vidéo contient plusieurs inexactitudes et mensonges facilement démentis par les virologistes.

Cette autre vidéo ne prouve pas non plus un lien entre la 5G et le coronavirus

Cette vidéo est basée sur un texte datant de 2017. Photo : Capture d’écran - YouTube

Les affirmations faites dans cette vidéo ne tiennent pas la route.

3. Les rumeurs sur les mesures gouvernementales

Ces textos ne prouvent pas que le Québec sera placé sous confinement complet

Ces messages sont faux. Photo : Capture d’écran

Des textos qui circulaient dans la semaine du 16 mars affirmaient que le Québec serait placé sous confinement général dans les prochains jours. À l'heure actuelle (24 mars 2020), ce n'est toujours pas le cas.

Cette vidéo ne montre pas des véhicules militaires qui seront déployés à Montréal

Les véhicules reviennent à leur base après qu'un exercice militaire a été annulé. Photo : Capture d’écran - Facebook

Les véhicules sont plutôt rapatriés à la base de Montréal en raison de l'annulation d'un exercice militaire annuel.

Air Transat n'offre pas de billets d'avion gratuits

Des internautes transmettent des informations incomplètes et parfois inexactes sur les politiques d'Air Transat pour rapatrier les Canadiens. Photo : Capture d’écran - Facebook

Gare aux mauvaises surprises, Air Transat n'offre pas de voyages gratuits aux Canadiens qui tentent de rentrer au pays.

4. Les photos et vidéos détournées

Non, cette vidéo ne montre pas une émeute causée par la COVID-19

Chargement de l’image Cette vidéo n'a rien à voir avec la pandémie. Photo : Capture d’écran - Facebook

La vidéo en question a été tournée en 2017 au Mexique lors d'une émeute provoquée par l'augmentation du prix de l'essence, et non en raison de la pandémie.

Non, la Chine n’enterre pas « tous ses animaux porteurs du virus »

Chargement de l’image Une vidéo prétend montrer que des animaux sont enterrés vivants en Chine car ils seraient porteurs du coronavirus. Photo : Capture d’écran - YouTube

Une vidéo qui circule contient des extraits tournés bien avant la pandémie actuelle.

Cette femme n’est pas responsable de l’épidémie de coronavirus

Chargement de l’image Une jeune femme mangeant une chauve-souris a été la cible d'internautes l'accusant à tort d'avoir propagé le coronavirus. Photo : Capture d'écran - Twitter

Non seulement il n'est pas prouvé que le coronavirus a été transmis par les chauves-souris, mais cette vidéo a été tournée il y a quelques années.

5. Les tentatives d'arnaque

Attention aux sites web malveillants qui disent offrir de l’information sur la COVID-19

Chargement de l’image Un site malveillant est conçu pour ressembler à cette populaire carte interactive de suivi de la COVID-19 de l’université américaine Johns-Hopkins. Photo : Capture d'écran

Des sites prétendant offrir de l’information ou des services liés à la COVID-19, mais qui infectent en réalité votre ordinateur, se comptent par milliers et ne cessent de se multiplier en cette période de crise

Attention aux courriels menaçant de vous infecter au coronavirus

Chargement de l’image La pandémie de COVID-19 représente une occasion en or pour les escrocs du web. Photo : getty images/istockphoto / Alexander Shelegov

Si vous recevez un courriel menaçant d’infecter toute votre famille au coronavirus à moins que vous n'envoyiez une somme d’argent à l’expéditeur, sachez qu'il s’agit d’une arnaque.

6. Les légendes urbaines

Des voleurs n'essaient pas de vous cambrioler en offrant des tests pour la COVID-19

Chargement de l’image L'événement décrit dans ce message n'a jamais eu lieu, à Montréal ou ailleurs. Photo : Capture d’écran - Facebook

Malgré un avertissement qui circule par courriel et par messages privés, les services policiers n'ont jamais recensé de cas semblable.

Nostradamus n'a pas prédit la pandémie actuelle

Chargement de l’image Des internautes citent un extrait faussement attribué à l'auteur et astrologue Nostradamus, en affirmant qu'il aurait prédit la pandémie actuelle au 16e siècle. Photo : Capture d’écran

Nulle part dans ses écrits n'apparaissent les extraits qui circulent.