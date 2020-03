COVID-19 : un deuxième sans-abri infecté à Toronto

Les deux cas se rétablissent en isolement , affirme la Ville mardi, dans un communiqué, sans préciser où.

Rien n’indique qu’une vague de contaminations sévisse dans le système d’accueil des sans-abri, selon la Municipalité.

L’organisme gestionnaire des abris provisoires ( SSHAShelter, Support & Housing Administration ) travaille avec Santé publique Toronto pour déterminer les contacts qu’ont pu avoir ces personnes au cours des derniers jours.

De nouveaux espaces pour la distanciation sociale des sans-abri

Le SSHA a aménagé neuf bâtiments comprenant plus de 350 locaux pour l’accueil de résidents ‘’afin de rendre possible une plus grande distanciation physique des clients dans les refuges’’.

D’autres logements temporaires sont offerts dans certains hôtels et motels, d’après Toronto.

Par ailleurs, un centre d’accueil pour les sans-abri en attente du résultat de leur test de COVID-19 a été ouvert.

Des opérations de prévention, de nettoyage et de désinfection ont lieu dans l’ensemble des refuges de la Ville et ceux des organismes partenaires.