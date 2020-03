COVID-19 :10 prestations musicales à découvrir en direct (ou non) sur le web

Comme le monde entier, les artistes restent à la maison. Pour passer le temps et divertir les millions de personnes confinées, de nombreuses prestations sont offertes sur les réseaux sociaux, uniques ou qui reviennent de façon régulière. La majorité est gratuite. Voici une petite liste pour enjoliver le quotidien.

Ces artistes filment souvent avec les moyens du bord. Jean-Louis Aubert a filmé son concert d’une heure avec son téléphone intelligent coincé entre un cendrier et une poivrière. D’autres ont des moyens technologiques plus avancés ou font des essais et erreurs, comme Roxane Bruneau.

1 – Roxane Bruneau

Avec des chansons comme Le décompte de la quarantaine et Des p’tits bouts de toi adaptées à la situation, Roxanne Bruneau est très active sur les réseaux sociaux. Presque tous les jours, elle offre une chanson, au sujet de la pandémie ou non, pour divertir, mais surtout, pour sensibiliser les jeunes et les plus vieux aux nombreux avantages du confinement.

Les gens continuent de se regrouper, alors je continue de chanter pour qu’ils se sentent assez jugés pour rentrer, écrivait-elle le 20 mars dernier.

Outre ses chansons, l’autrice-compositrice-interprète était en direct sur Facebook pour discuter et répondre aux commentaires de ses fans.

2 – Chris(tine and The Queens)

L’artiste française invite les gens tous les jours sur son compte Instagram, vers 18 h, heure française (13 h au Québec). Juste comme ça, vers 18 h, parce que c’est assez joli de se donner un rendez-vous ensemble chaque jour pour tromper l’ennui. Concepts douteux et invités mystère sont à prévoir dans les jours qui viennent , souligne-t-elle.

3 – Lisa LeBlanc

Le premier spectacle de Lisa LeBlanc en direct sur Facebook a été un tel succès le 20 mars dernier qu’elle promet un autre concert le 27 mars prochain à 16 h. Le concert durait presque une heure et demie.

Ce concert de Lisa LeBlanc était organisé avec le Centre national des arts (CNA) à Ottawa et #CanadaEnPrestation. Une centaine d'artistes et de groupes canadiens reçoivent des cachets de 1000 $ pour offrir une prestation en direct diffusée sur la page Facebook du CNA. Facebook Canada a offert un fonds de 100 000 $ pour soutenir les artistes en cette période de crise.

4 – Matthieu Chedid

M – Matthieu Chedid a offert une prestation d’une heure le 20 mars. Ses fans l'ont appréciée, si l'on en juge les quelque 3,5 millions de visionnements.

5 – Francis Cabrel

Tous les jours, Francis Cabrel chante une chanson sur la page Facebook de sa maison de disque. Je vous propose, pour tromper l’ennui de ses longues journées de reclus et de recluses, de chanter une chanson par jour. C’est peu, mais ce sont des chansons que je ne chante jamais ou très peu. Donc, ce sera ça, l’intérêt , a-t-il expliqué lors de sa première prestation. Il en a déjà offert six.

Sa deuxième chanson parlait d’un confinement…

6 – Michel Rivard

Quotidiennement, en fin de journée, Michel Rivard est en direct sur Facebook pour interpréter des chansons spontanées, inédites ou non. Il est impossible d’avoir une nouvelle chanson tous les jours , a-t-il dit en entrevue avec Patrick Masbourian à l’émission Tout un matin.

Lundi soir, il voulait rassurer les gens, car la situation l’inquiète. Le titre de la chanson était donc Confiance.

En entrevue téléphonique, Michel Rivard expliquait à Patrick Masbourian qu’il s’était mis en quarantaine volontaire, car il souffre d’une maladie chronique aux poumons. Il avait besoin de chanter après l’annulation de sa tournée. Je réponds aux demandes spéciales, je me fais plaisir, et tous les deux ou trois jours, je m’installe le matin et j’enregistre une chanson dans l’après-midi. Mon métier, c’est ça, alors mon humble contribution est d’offrir un concert intime chaque jour.

7 – Jonas

Les concerts de Jonas Tomalty sont gratuits, mais l’artiste encourage les gens à faire un don pour compenser la perte de revenus provoquée par l’annulation de ses concerts. Par ailleurs, 20 % des dons recueillis seront remis à laFondation des artistes du Québec  (Nouvelle fenêtre) . Il avait ramassé plus de 3500 $ en date du 24 mars.

L’artiste a offert un spectacle avec sa conjointe pendant que son bébé s’endormait dans le salon. Nous ne sommes que tous les trois, pas de grands-parents ni de nanny. Mais le son sera plus fort pour vous à la maison, et non pour lui, ne vous inquiétez pas , a souligné Jonas Tomalty.

8 – Alfa Rococo

Le 19 mars, le duo Alfa Rococo, composé de David Bussières et de Justine Laberge, a interprété leur chanson Les jours de pluie sur leur balcon de Rosemont, à Montréal, avec leurs deux filles. En ce climat d’incertitudes, petite prestation de balcon pour se changer les idées, prendre une bouffée d’air et faire sourire les enfants et les voisins.

Le 24 mars, le duo a aussi offert une prestation de 45 minutes avec le soutien du Centre national des arts et #Canadaenprestation. On prendra l'apéro ensemble en jouant quelques-unes de nos chansons et en espérant que les enfants collaborent!

9 – Safia Nolin

De plus, avec #Canadaenprestation, Safia Nolin était en direct sur Facebook le 24 mars pour une prestation musicale.

10 – Benjamin Biolay

L’artiste français Benjamin Biolay offre un rendez-vous quotidien sur son compte Instagram depuis presque une semaine. Parce que c’était une promesse. Avant de coucher les enfants si vous êtes avec eux. Comme je serai heureux de rejouer du piano, bientôt... Prenez grand soin de vous. À demain.

D’autres concerts réguliers ou uniques

Un groupe sur Facebook, Musique de salon – Québec  (Nouvelle fenêtre) , regroupe l’ensemble des prestations et concerts offerts par les artistes de la province. On peut y découvrir des artistes moins connus ou écouter Zachary Richard (le groupe a fait une exception), Marie-Ève Janvier, Jean-François Breau, Martha Wainwright, Mehdi Cayenne, Andrea Lindsay, Luc De Larochellière, Fanny Bloom et bien d’autres.

Tous les soirs à 20 h 30, Québec Issime offre un concert gratuit avec un ou une artiste.  (Nouvelle fenêtre) Lundi soir, Marc Hervieux était en direct sur leur page Facebook. Même chose sur la page Facebook de Arte Concerts  (Nouvelle fenêtre) . Tous les jours, du lundi au vendredi, un concert est offert.

Des artistes ou des groupes, comme Les Cowboys fringants, ont diffusé un de leurs concerts enregistrés. Pour le groupe québécois, c'était celui filmé en 2005 à Rouyn-Noranda, à l'époque de la tournée La Grand-Messe!. Le spectacle restera en ligne quelque temps après la diffusion.

Corneille a aussi diffusé l’un de ses concerts, Love and Soul, enregistré au Cabaret du Casino de Montréal en novembre 2018.

Jean-Louis Aubert a également offert un spectacle le 21 mars dernier sur sa page Facebook  (Nouvelle fenêtre) . Steve Hill a aussi pris sa guitare pour le plus grand plaisir de ses fans  (Nouvelle fenêtre) .

Le chanteur de Coldplay, Chris Martin, a offert quelques prestations en direct sur Instagram. Au piano, seul, il a interprété des chansons du groupe.

Et même la chanteuse Rita Wilson, atteinte de la COVID-19 et confinée avec son mari, Tom Hanks, a changé de répertoire pour chanter du hip-hop.