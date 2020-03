Pas de pause pour les transactions immobilières, mais les visites déconseillées

De nombreux témoignages reçus par Radio-Canada évoquent cette incertitude concernant un changement de logement dans les prochains jours ou semaines, un engagement financier déjà pris ou une signature à venir.

Durant les trois prochaines semaines, seules des activités jugées prioritaires, définies par le gouvernement Legault, peuvent continuer de se tenir physiquement. Dans cette liste, on ne retrouve pas, pour le moment, les courtiers immobiliers. En revanche, les déménageurs y figurent, tout comme, finalement, les notaires.

Mardi après-midi, François Legault a signifié que ces derniers ne faisaient pas partie des services essentiels actuellement, mais le cabinet de la ministre de la Justice a indiqué l’inverse quelques minutes plus tard.

Cette mise à jour va donc permettre de finaliser des transactions et dissiper la crainte pour certains de se retrouver à la rue, avec l’obligation de laisser les clefs de son logement, sans avoir pu conclure l’achat d’un futur bien.

Imaginez l’angoisse que ça générait pour des personnes qui devaient changer de logement. Les notaires pourront terminer les dossiers en cours , assure François Bibeau, président de la Chambre des notaires, tout en évoquant une confusion autour de cet enjeu.

Des signatures électroniques réclamées

Actuellement, la loi oblige les notaires à recevoir, en personne, leurs clients pour finaliser une transaction. La profession s’est ajustée, face à cette pandémie, en limitant les contacts et en demandant aux acheteurs et vendeurs de se présenter séparément, sans la présence des courtiers. Pour limiter les risques, la Chambre des notaires propose au gouvernement de modifier la législation actuelle pour « permettre la clôture d’acte notarié à distance ». « On a émis plusieurs solutions et hypothèses au ministère [de la Justice]. C’est en analyse. On veut protéger le public et les notaires », détaille François Bibeau.