Le Tour de l’Abitibi se donne quelques semaines pour trancher

Les cyclistes sont attendus à Rouyn-Noranda du 13 au 19 juillet. À moins de quatre mois de l’événement, l’incertitude règne au sein de l’organisation.

On est bien conscient de la situation actuelle et notre priorité est la santé et la sécurité de nos athlètes, nos bénévoles et la population en général, explique la présidente du Tour, Suzanne Fortin. On regarde l’ensemble des possibilités, mais notre événement n’est quand même pas imminent. On travaille avec le comité organisateur sur les différents dossiers, dans l’idée qu’on devra réviser les choses au fur et à mesure.

Un des enjeux du Tour est évidemment le recrutement d’équipes internationales, qui font la renommée de l’événement. Les prochaines semaines permettront de savoir s’il est réaliste de les voir en action cet été sur les routes abitibiennes.

On avait débuté notre recrutement dès l’automne dernier et la réponse était très bonne, souligne Mme Fortin. Plusieurs bonnes équipes avaient manifesté leur intérêt à venir. Mais là, la donne a changé avec les événements qu’on connaît. On va attendre le mois d’avril pour voir ce qui va se passer, si elles pourront se présenter ou pas. Si elles ne viennent pas, on aura d’autres décisions à prendre.

La présidente du Tour ajoute que la tenue d’un Tour sans équipe internationale fait partie des scénarios possibles, mais cette mesure serait mise en place uniquement si tout est revenu à normale et que tout est sécuritaire , ajoute-t-elle.