Trois nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le secteur du Lac-Saint-Jean enregistre son premier cas confirmé, alors que deux autres se sont ajoutés au Saguenay.

C’est ce qu’a révélé mardi le directeur régional de la santé publique, Donald Aubin, lors d'un point de presse virtuel, sans toutefois préciser l'origine précise des personnes touchées.

J’annonce aujourd’hui la confirmation de trois nouveaux cas dans notre région. Il s’agit d’adultes qui ont voyagé ou vivant à l’extérieur du Québec. À ce jour, le bilan pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean comprend cinq cas confirmés sur le territoire, dont trois résidents et deux personnes provenant de l’extérieur du Québec. Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Aucune de ces personnes n'est hospitalisée et leur état de santé est bon. Donald Aubin a toutefois précisé qu'elles sont toutes en isolement.

Les deux autres nouveaux cas annoncés mardi sont de la région du Saguenay. Donald Aubin a aussi précisé qu'un résident d'une autre province se trouvait parmi les nouveaux cas.

On a deux personnes qui sont hors Québec et trois personnes qui sont de notre région. [...] Hors Canada pour un et hors Québec pour l’autre. Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Contrairement à ce qui avait été fait lundi, les personnes de la catégorie hors Québec sont maintenant comptabilisées à même la région où elles se trouvent.

Rappelons que le premier cas confirmé était un Européen de moins de 40 ans qui participait au festival Regard. Le deuxième cas a été confirmé samedi. Il s’agissait d’une jeune femme.

Contrairement au premier cas, il n’y aura pas de publication des lieux fréquentés par les personnes atteintes. Les enquêtes épidémiologiques sont assez avancées, a-t-il affirmé.

Ce qui me semble, c’est qu’on n’aura pas besoin d’aller beaucoup plus loin. On semble avoir une bonne vision de l’ensemble du tableau, mais on ne peut pas le certifier actuellement. Donald Aubin, directeur régional de la santé publique

Jusqu’à maintenant, 869 tests ont été réalisés au Saguenay-Lac-Saint-Jean et selon Donald Aubin, 396 analyses ont donné un résultat négatif. Il s’attend à ce que la majorité de ces analyses soient terminées d’ici deux à trois jours, soit de façon plus rapide. C'est que Québec a augmenté sa capacité, et les laboratoires qui sont venus se joindre au Laboratoire de santé publique du Québec peuvent désormais transmettre des résultats sans nécessiter une deuxième analyse de confirmation. 60 à 80 tests sont réalisés chaque jour au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui est en deçà de la capacité totale.

Pour le Québec entier, le bilan s'établit maintenant à 1013 cas.

