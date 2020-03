COVID-19 : les ventes de munitions tirent vers le haut en Alberta

« Ce sont les mêmes personnes qui viennent chaque jour acheter ce qu’elles peuvent se payer », observe Martin Tinney, propriétaire de Swamp Donkey Outdoors, situé à Spruce Grove, à l’ouest d’Edmonton.

Depuis que la pandémie de coronavirus enfle, les pauses se font rares dans la journée pour ce commerçant. « Personne ne veut de carabines. Les clients achètent des fusils de chasse pour se défendre [...] et surtout des munitions », explique ce professionnel, qui fait affaire avec des chasseurs et des tireurs à la cible depuis plus de 17 ans.

Sa boutique a vu ses ventes augmenter depuis plus d’un an. Selon lui, les Albertains des régions isolées veulent se protéger davantage face à une hausse de la criminalité rurale provoquée par la chute de l’économie.

Lundi, une femme est entrée dans son magasin après avoir conduit 90 minutes dans l’espoir de trouver des munitions, raconte Martin Tinney, ce qui laisse croire que la pénurie de munitions se fait sentir dans certaines régions de la province.

Files d'attente

David McDonald a obtenu son permis de port d'armes à feu le mois dernier, après un long processus incluant une vérification de la police. Ce jeune homme de 23 ans dit avoir attendu plus de 30 minutes, la semaine dernière, pour se faire servir dans le magasin Cabela's.

Les files d'attente ne sont pas rares à la caisse de certains magasins. Photo : CBC / Gabrielle Fahmy

« J’y suis allé après avoir appris qu’il était en train de liquider une partie de sa marchandise », explique M. McDonald. Celui-ci a finalement pu se procurer une Winchester SXP, une carabine qu’il utilisera pour la chasse et le tir sportif.

David McDonald a également ajouté à son panier quelques munitions, mais il a dû tirer un trait sur les chevrotines, ces munitions à projecties multiples, qui sont, elles, introuvables en ville.

Pénurie future

Le marché des armes et munitions au Canada risque de s'arrêter , selon Allison De Groot, directrice générale de l'Association de l'industrie canadienne des munitions et des armes de sport. Au Canada, 90 % de l'inventaire est importé, principalement des États-Unis et de l'Europe.

Les employés des magasins vont de plus en plus être en isolement et des boutiques vont fermer, car elles ne sont pas considérées comme essentielles , explique-t-elle. De plus, l'importation de ces marchandises va prendre encore plus de temps à cause des complications aux frontières.

D'après Allison De Groot, l'essentiel des acheteurs qui se ruent dans les magasins font des achats en prévision d'une pénurie. Ceux qui remplissent leurs cartouches pour s'autodéfendre seraient en fait une minorité.

Avec les informations de Raffy Boudjikanian et Min Dhariwal.