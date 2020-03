Le nombre de cas de COVID-19 double en Mauricie-Centre-du-Québec

Le plus récent bilan des cas de COVID-19 en Mauricie et au Centre-du-Québec a fait état de 32 cas mardi, ce qui est le double du nombre qui avait été recensé en date de lundi .

Sur les 32 cas répertoriés, 21 sont en Mauricie et 11 au Centre-du-Québec. Personne ne se trouve actuellement aux soins intensifs.

Lundi, le CIUSSS MCQCentre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec avait rapporté avoir observé une contagion communautaire de la COVID-19 dans la région de Shawinigan, aucune autre contamination du genre n'a été observée mardi.

Gilles Hudon, président-directeur général adjoint au CIUSSS MCQ admet que les inventaires d'équipement médical sont très bas.

Nos commandes sont passées, mais évidemment il faut que les équipements réussissent à entrer aux États-Unis et ensuite au Canada, dit-il. Ce qu'on nous dit c'est cette semaine évidemment, on est très très réglementé par rapport aux inventaires qu'on a, mais dès la semaine prochaine, on aura l'ensemble des équipements dont on aura besoin.

On ne veut pas insécuriser notre personnel non plus, mais on y va avec les inventaires qu'on a. Gilles Hudon, président-directeur général adjoint au CIUSSS MCQ

De nouveaux stocks devraient parvenir dès la semaine prochaine, selon monsieur Hudon.

Dépistages

Le Centre hospitalier affilié universitaire régional ( CHAURCentre hospitalier affilié universitaire régional ) de Trois-Rivières a été désigné comme établissement pour les hospitalisations des personnes infectées et pour les soins intensifs.

À partir de mardi soir, les critères pour faire un test de dépistage de la COVID-19 seront élargis à toutes personnes qui présentent des symptômes de grippe, toux, fièvre ou difficultés respiratoires, même celles qui n’ont pas voyagé récemment ou qui ont eu des contacts avec des personnes à risque.

Le CIUSSS de la régionCentre intégré de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec précise d’ailleurs qu’il travaille à mettre sur pied au cours des prochains jours, des cliniques à l’intérieur de ses établissements pour soigner précisément les personnes avec des symptômes grippaux afin d'éviter que celles-ci ne se rendent dans les cliniques privées, groupes de médecine familiale et autres lieux pour consulter.

Mardi, le Québec a franchi le cap des 1000 cas de COVID-19.

D'après les informations d'Amélie Desmarais